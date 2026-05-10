В Кировском районе Казани откроют мобильные пункты вакцинации животных

Сегодня в поселках Кировского района Казани пройдет выездная бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Также жители смогут чипировать и зарегистрировать своих питомцев.

Пункты будут работать:

в поселке Калинина (ул. Равнинная, 53) с 10:00 до 12:00;

в поселке Красная Горка (ул. Лунная, 16) с 14:00 до 16:00.

Напомним, в Казани за год на 7,2% увеличилось количество жалоб на безнадзорных животных. Так, если в 2024-м зафиксировали 3,6 тыс. обращений, то в 2025 году — уже 3,9 тыс. При этом, если рассматривать статистику за пять лет, то количество обращений сократилось на 43%.



