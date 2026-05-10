Путин внес на ратификацию соглашение об углублении сотрудничества с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Южной Осетией об углублении сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах. Документ размещен в думской базе данных.

— Договор направлен на углубление сотрудничества Сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, — сказано в тексте пояснительной записки.

Утверждается, что соглашение также касается улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры человеческого потенциала, гармонизации правовых норм создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг рабочей силы между сторонами.

Галия Гарифуллина