«Остается главным праздником нашей страны»: в Казани начался парад Победы

На площади Тысячелетия в Казани начался торжественный парад, посвященный Дню Победы. На мероприятие прибыли раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.



— Сменяются поколения, но День Победы по праву остается главным праздником нашей страны. С каждым годом мы все больше осознаем историческое значение этой даты, ценность подвига наших дедов и прадедов. Война коснулась каждой семьи, именно поэтому нам так дорога Великая Победа, завоеванная ценой миллионов жизней наших соотечественников, — заявил Рустам Минниханов.



— Мы преклоняемся перед подвигом наших ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла, бесконечно благодарим их за подаренную нам свободу и сделаем все для сохранения и защиты исторической правды, — сказал Рустам Минниханов. — Подвиг советского народа никогда не будет забыт. Уважаемые татарстанцы! Отвага и несгибаемая воля поколения Победителей — лучший пример для новых героев — участников специальной военной операции. Наши бойцы под командованием Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина продолжают священное дело предков по защите Отечества. И мы верим — Победа, как и прежде, будет за нами!



Прямую трансляцию праздничных мероприятий, в том числе торжественного прохождения военнослужащих, курсантов и ветеранов боевых действий, ведет телеканал ТНВ.

Денис Петров