Новым премьер-министром Венгрии избрали Петера Мадьяра
На первом заседании Государственного собрания Венгрии нового созыва избрали нового премьер-министра. Им стал лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.
За него проголосовали 140 депутатов, против — 54, один воздержался.
Петер Мадьяр сменит на посту Виктора Орбана, который возглавлял Кабмин 16 лет.
Новый премьер-министр уже призвал президента страны Тамаша Шуйока немедленно уйти в отставку.
Напомним, в апреле партия «Фидес» пророссийского политика Виктора Орбана проиграла на выборах в парламент Венгрии. Победителем стала партия «Тиса».
