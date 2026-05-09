Новости общества

01:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новым премьер-министром Венгрии избрали Петера Мадьяра

16:32, 09.05.2026

Он уже призвал президента страны Тамаша Шуйока немедленно уйти в отставку

Новым премьер-министром Венгрии избрали Петера Мадьяра
Фото: скриншот из видео "ПЕТЕР МАДЬЯР , НОВЫЙ ВЕНГЕРСКИЙ ЛИДЕР"

На первом заседании Государственного собрания Венгрии нового созыва избрали нового премьер-министра. Им стал лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

За него проголосовали 140 депутатов, против — 54, один воздержался.

Петер Мадьяр сменит на посту Виктора Орбана, который возглавлял Кабмин 16 лет.

Новый премьер-министр уже призвал президента страны Тамаша Шуйока немедленно уйти в отставку.

Напомним, в апреле партия «Фидес» пророссийского политика Виктора Орбана проиграла на выборах в парламент Венгрии. Победителем стала партия «Тиса».

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также