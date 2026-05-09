МЧС предупредило о заморозках до -5 градусов в Татарстане
Низкие температуры ожидаются ночью и утром 10 и 11 мая
МЧС сообщило о заморозках в воздухе и на почве в Татарстане.
Так, ночью и утром 10 мая ожидается до -1˚, в то же время 11 мая — до -5˚. Жителям республики рекомендовали принять меры для защиты садовых и сельскохозяйственных культур.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что к 10—11 мая республика окажется под влиянием северного антициклона. Ожидается сухая погода, но существенно прохладнее: ночью возможны заморозки до -3 градусов, днем воздух прогреется лишь до +16 градусов. Предварительный прогноз на 12 мая обещает потепление до +19 градусов и дожди, связанные с прохождением теплого фронта.
