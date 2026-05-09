Помощник президента России заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Также Юрий Ушаков назвал цирком указ Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве

В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, договоренностей о следующем раунде нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в виду в первую очередь украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным, — цитирует его ТАСС.

Он назвал указ Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, цирком и клоунадой. «Есть и другие короткие слова», — отметил Юрий Ушаков.

Денис Петров