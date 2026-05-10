Рустама Минниханова ознакомили с ходом полевых работ в Рыбно-Слободском районе Татарстана

На данный момент в районе отсеялись на 27%, рассказал его глава Радик Ислямов

Раиса Татарстана Рустама Минниханова ознакомили с ходом полевых работ в Рыбно-Слободском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

На данный момент в районе отсеялись на 27%, рассказал его глава Радик Ислямов. Сотрудники работают в две смены. В районе наблюдается небольшое снижение поголовья — его собираются стабилизировать в ближайшие два года за счет новых хозяйств. Также сегодня ведется большая работа в части реконструкции системы водоснабжения.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова, по посевной район идет в плановом режиме. В целом в республике засеяно более 30% площадей. Несмотря на непростой год, сокращений в вопросах поддержки агропромышленного комплекса не было. Количество программ по поддержке личных подсобных хозяйств только выросло, подчеркнул Зяббаров. Кроме того, он призвал усилить контроль по ветеринарной безопасности.

Раис остановился на необходимости активнее работать по развитию личных подворий. Также он попросил глав поселений оказывать поддержку семьям погибших участников СВО.

Напомним, Минниханов также ознакомился с ходом посевной в Пестречинском и Тюлячинском районах.



