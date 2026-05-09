Путин: «Формирующаяся сегодня многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава ООН»

12:17, 09.05.2026

По его словам, важно «учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их права самим определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков»

Формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы Устава ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Победы.

— Убежден: формирующаяся сегодня более справедливая, многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, — цитирует его ТАСС,

По его словам, важно «учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их права самим определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков».

