Путин: «Формирующаяся сегодня многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава ООН»
Формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы Устава ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Победы.
— Убежден: формирующаяся сегодня более справедливая, многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, — цитирует его ТАСС,
По его словам, важно «учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их права самим определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков».
