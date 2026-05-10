Средневековая стоматология, угрожающий мозгу микропластик, «разумы Дайсона»

Интересные новости науки за неделю

В Шотландии нашли самый старый в стране зубной мост — он был сделан из золота предположительно в XV веке. В мозге человека может накопиться до шести граммов микропластика — это размером как пластиковая ложечка. Инопланетяне, возможно, строят постбиологические цивилизации-суперкомпьютеры вокруг черных дыр. Бразильские ученые придумали, как разрушать грипп и коронавирус обычным аппаратом УЗИ. Рядом с Плутоном нашли малую планету с глобальной газовой атмосферой.

В средневековой Шотландии вставляли золотые зубы

Как в древности лечили зубы, мы достоверно не знаем. Древнейшей известной пломбой по-прежнему остается зуб возрастом 6,5 тысячи лет с пчелиным воском внутри, найденный в Словении. А вот как дело обстояло с зубными протезами, сведения пока неточные и очень неполные. Серебряный зубной мост в Леванте, который сделали за 300 лет до нашей эры — пока первая надежно датированная такая находка.

А что было в Европе в Средние века? Писатели Средневековья описывали цирюльников, которые удаляли больные зубы. Но были и попытки ортопедии, причем не только функциональной, но и эстетической. Это доказывает нижняя челюсть мужчины, жившего примерно в XV веке в средневековом Абердине (Шотландия). Ее нашли при раскопках старинной церкви. Два передних зуба соединяет золотая проволока и образует мост через лунку утраченного зуба. Характерные углубления на корнях зубов говорят о том, что здесь был протез, который владелец довольно долго носил в течение жизни. Сам протез, к сожалению, не сохранился. Ученые считают, что главной функцией его установки было улучшение эстетики улыбки.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Профессии стоматолог в средневековой Шотландии не было. Техника изготовления золотой проволоки говорит о том, что ее изготовил ювелир. Из этого ученые делают вывод, что не только цирюльники занимались зубами, но и представители других интересных профессий.

Микропластик накапливается в мозге и наносит ему ущерб

На этой неделе была опубликована статья, в которой обрисовывается проблема накопления микропластика в человеческом мозге и предлагаются способы борьбы с этим тревожным явлением. Мозг накапливает частицы пластика гораздо активнее, чем, к примеру, печень и почки. За восемь последних лет посмертные вскрытия показывают, что концентрация микропластика в головном мозге выросла в среднем в полтора раза — на 50%.

Опыты на мышах показывают, что мельчайшие частицы полистирола оказались в мозге через два часа после того, как мыши их съели. Это означает, что малый размер частиц позволяет микропластику проходить через гематоэнцефалический барьер. Мы ведь часто употребляем еду из пластиковых упаковок, и на ней остаются мельчайшие частицы пластика. При этом недавно были опубликованы данные, что микропластика в мозге современного человека можно собрать до шести граммов (столько весит обычная пластиковая ложечка)!

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Но есть и способы борьбы с таким накоплением. Терапевтический аферез — процедура, при которой кровь отбирается из вены, разделяется на компоненты, проходит через фильтр, связывающий определенные вещества, после чего возвращается в систему кровообращения. Такой способ в эксперименте немецких ученых сумел очистить кровь человека от микропластика. Вот только если он уже вышел из кровотока и осел в холестериновых бляшках или в тканях мозга, аферез не поможет.

«Разумы Дайсона» могут питаться энергией от черных дыр?

Еще в 1960-х американский физик Фримен Дайсон предположил, что инопланетная цивилизация может окружить звезду системой спутников, соединенных в сферу, чтобы с их помощью получать ее энергию. И если сферы Дайсона существуют, их можно попытаться поискать по избыточному инфракрасному излучению, которое не укладывается ни в какие другие объяснения. Потом идею расширили: предположили, что такие спутники могут быть объединены не в энергетическую станцию, а в суперкомпьютер. Возникла мысль о том, что могут существовать так называемые постбиологические цивилизации — не зеленые человечки и не мыслящие мхи, а распределенные вычислительные системы циклопических масштабов.

Недавно на конференции SETI (американского агентства по поиску внеземных цивилизаций) было представлено исследование, авторы которого задумались: а что если сфера Дайсона построена вокруг сверхмассивной черной дыры, которая есть в центре любой галактики? Ведь это гораздо более серьезный источник энергии, идеальный для сверхразума.

Но как найти такой «разум Дайсона»? Земные ученые предполагают, что, возможно, он не очень хочет, чтобы кто-то его засек. А значит, умеет маскировать свою энергию под естественные астрофизические процессы.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Другой сценарий, наоборот, гордый своей силой сверхразум, который демонстрирует свою мощь, чтобы все его боялись. В любом случае, главный диагностический признак — избыток инфракрасного излучения. Могут быть и побочные: колебания яркости, аномальные спектры излучения, затмения или изменения в структуре галактического центра. Ученые предлагают поискать такие аномалии в данных двух мощных космических телескопов — «Джеймса Уэбба» и «Телескопа горизонта событий». Возможно, мы их просто еще не заметили.

Коронавирус и грипп можно разрушить ультразвуком

Физики и медики из Университета Сан-Пауло (Бразилия) опубликовали любопытную статью, в которой описывают применение обычного УЗИ-аппарата в качестве убийцы вирусов в организме. В классической медицине борьба с вирусными заболеваниями происходит с помощью фармакологических методов, но вирусы быстро мутируют, учатся обходить иммунную защиту и перестают поддаваться медикаментозному лечению. Вирусы отлично разрушаются физической дезинфекцией (например, ультрафиолетом), но такие методы нельзя применять на живом организме, потому что они повредят не только вирус, но и клетки организма-хозяина.

Решая эту проблему, бразильские ученые попробовали поработать с обыкновенными медицинскими сканерами УЗИ. У них небольшая мощность акустической волны и высокие частоты (3—20 мегагерц). Чашки Петри со взвесями живого коронавируса и вируса гриппа (штамм А, H1N1) обработали ультразвуком, потом изучили их структуру под электронным и атомно-силовым микроскопами, а в конце эксперимента попытались заразить обработанными патогенами культуру живых клеток обезьян.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В ходе эксперимента через 5—30 минут ультразвука на частоте 7,5 мегагерца вирусы теряют форму и распадаются на фрагменты. Рвется их липидная оболочка, нуклеиновая структура вышла наружу. Проникать в клетки после такой обработки уханьский штамм просто перестал. Бразильские ученые решили, что вирус разрушился акустическим резонансом. А вот клетки млекопитающих эту частоту игнорируют — микроскопические исследования показали, что клеточные структуры облучаемых клеток печени обезьяны сохранили нормальную морфологию и никаких повреждений не получили.

Это значит, что бороться с вирусами можно механически и без фармакологии. Эксперимент бразильцев открывает новые горизонты медицины.



Рядом с Плутоном есть малая планета с газовой атмосферой

Небольшая планета диаметром всего 500 километров, которая находится рядом с Плутоном, оказалась счастливой обладательницей полноценной газовой атмосферы. Это очень странно, ведь небесные тела диаметром меньше тысячи километров удерживать газовую оболочку, как правило, не могут — им для этого не хватает гравитации. А для транснептуновых объектов (для тех, что лежат за орбитой Нептуна) наличие атмосферы и вовсе никогда не было зафиксировано — если не считать Плутон с его атмосферным давлением в сто тысяч раз меньше чем на Земле.

И вдруг японские астрономы публикуют статью, где описывают малую планету, у которой даже имени-то нет, есть только номер в классификаторе: (612533) 2022 XV93. 10 января 2024 года она проходила между Землей и диском чужой звезды, это прохождение наблюдали несколько японских телескопов, и они увидели на планете-карлике очевидные следы глобальной (то есть замкнутой и непрерывной) атмосферы!

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Правда, она, конечно, очень разрежённая — давление газов там в 5—10 млн раз ниже, чем у нас на Земле. Зато газы распределены равномерно, это вполне полноценная глобальная атмосфера. Почему так получилось, как такое вообще возможно?

Объяснений у астрономов два. Первое — если недавно по малой планете ударил другой объект, при столкновении выделилось большое количество энергии, которое временно растопило азотные или метановые льды. Из них и получилась глобальная газовая оболочка. Второе объяснение — криовулканизм, геологическая активность в недрах, из-за которой на поверхность постоянно извергаются газы.