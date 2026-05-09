«Память живет в каждой семье». По Казани прошел «Бессмертный полк»

В центре Казани тысячи человек пронесли портреты своих предков, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла

Фото: Артем Дергунов

Более 130 тысяч человек объединил сегодня «Бессмертный полк» в Казани. Участники шествия пронесли портреты своих прадедов и прабабушек через весь центр города, пройдя пешком свыше двух километров. Парад возглавил раис РТ Рустам Минниханов, политические и общественные деятели, а также представители различных национально-культурных автономий республики в рамках объявленного президентом страны Года единства народов России. Истории участников шествия — в материале «Реального времени».

Гордость

Рустам Минниханов еще ни разу не пропустил шествие «Бессмертного полка», которое в этом году после перерыва прошло вживую. Раис республики традиционно держал в руках портрет своего дяди — Галимзяна Миннихановича Минниханова, ушедшего на фронт в возрасте 19 лет. В составе 359-го стрелкового полка он участвовал в ожесточенных боях под Москвой, где погиб 15 декабря 1941 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Альфия, Амина и Амир Адамовы пришли на «Бессмертный полк» с портретом прадедушки Никифора Васильевича Богданова родом из села Шентала Самарской области. Он был призван на фронт в 1942 году. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За освобождение Ворошиловграда» (в настоящее время — Луганск).

— Прадед был ранен осколком в плечо и уложил в рукопашном бою пятерых противников, — с гордостью рассказал мальчик.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Первый тост «За Победу!»

Семья Артемьевых — Максим, Ирина и их сыновья Сергей и Никита — каждый год участвует в праздновании Дня Великой Победы. В руках Ирины — портрет ее деда, старшего сержанта Ивана Лукояновича Илларионова, который прошел всю войну и дожил до наших дней.

— Дедушка не любил говорить о войне. И награды свои нам показывал только по праздникам. А их у него немало. Он участвовал в освобождении Европы, служил в пехоте. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За оборону Северного Кавказа», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», — рассказала внучка героя.

По словам Максима Артемьева, у семьи сложилась добрая традиция:

«9 мая — день рождения моего отца, Владимира Александровича. Мы всей семьей встречаемся на Арском кладбище, посещаем могилы наших предков, чтим их память, а потом возлагаем цветы на могилу Неизвестного Солдата и несем цветы к Вечному огню. После этого пешком идем к отцу, который живет в центре, поздравляем его и все вместе участвуем в шествии «Бессмертного полка». У папы всегда первый тост не за его день рождения, а за День Победы», — признался отец семейства.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— Мы все понимаем величие того подвига, который совершили наши предки, и не хотим, чтобы коричневая чума нацизма распространялась в нашей и близлежащих странах. Мы видим, что сейчас происходит в мире, и с болью к этому относимся. Хотим, чтобы этого зла не было ни на нашем континенте, ни в мире вообще. Сейчас все меньше остается тех людей, которые видели Великую Отечественную войну своими глазами, а мы, как их внуки, хотим передать эту память своим внукам. Чтобы это не было чем-то далеким для них, чтобы они осознавали все величие Победы, — говорят Артемьевы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«На одном портрете — дед, на другом — его правнук»

Рашат Загидуллин из Казани нес в руках сразу два портрета. Один — своего дедушки, Бигтахира Загидулловича Загидуллина, родом из деревни Ташлы-Ковали Высокогорского района, который был минометчиком и погиб на фронте в Польше, на перевале Дукла на границе со Словакией, в 1944 году.

На портрете во второй руке мужчины — его собственный сын, Дамир Рашатович Загидуллин, который в 2025 году погиб на СВО в ходе боев на Лиманском направлении

— 3 мая был год с его смерти. Он служил в военной разведке, в роте БПЛА. Был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», а скоро придет еще одна награда, орден Суворова. В одной руке у меня дед, а в другой — его правнук, — с горечью рассказал участник «Бессмертного полка».

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

А вот пришедший с ним друг Зуфар Валиахметов не смог сдержать слез из-за того, что не может нести портрет своего предка — деда Хафиза Валиахметовича Валиахметова, предположительно 1908—1910 гг. рождения. Он ушел на фронт из села Мелекесс (сейчас Димитровград) Ульяновской области в 1941 году.

— Ищу деда уже много лет, но безуспешно. Я посылал запросы в разные инстанции и фонды, но результата никакого. Ни одной фотографии, ни документов, к сожалению. Родственники оттуда переехали, и похоронка затерялась. Мне бы хоть найти место захоронения, предположительно это должно быть где-то под Москвой, а где именно, я не знаю, — посетовал мужчина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Главное — помнить»

Аделя Давлетшина и ее сын Евгений рассказали о четырех своих прадедах, участвовавших в войне. Только об одном есть исчерпывающая информация, а трое числились без вести пропавшими, но недавно удалось найти информацию об одном из них.

— На первом портрете изображен прадедушка Сибгат Хабибуллович Хабибуллин 1905 года рождения, который одним из первых ушел на фронт. Все это время мы ничего о нем не знали, но совсем недавно благодаря мемориалам выяснилось, что он не пропал без вести, как мы всегда думали, а попал в плен и погиб в Германии, погребен в захоронении узников Шталаг II A. Другой наш прадедушка, Бадагша Ахметович Ахметшин, прошел практически всю войну, но не смог застать Победу, погиб в марте 1945 года. Награжден орденом Красного Знамени. Абдулхак Каямович Каюмов тоже одним из первых ушел на войну, но, к сожалению, он до сих пор числится без вести пропавшим, и мы о нем ничего не знаем, но не теряем надежды, ищем хоть какую-то информацию. Хасият Идиатуллович Камалов 1907 года рождения — еще один прадедушка. О его судьбе нам тоже ничего не известно, и ни одна его фотография не сохранилась, — рассказала Аделя Давлетшина.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Диляра Ахметзянова несла в руке портрет своей бабушки, Миннегаян Салиховны Мухаметшиной.

«Когда началась война, ей было 12 лет, их семья была многодетной, бабушка была одной из старших, поэтому вместо мамы отправилась помогать фронту, работала в тылу, осталась без образования, ее отправили рубить лес со всеми взрослыми. Так она внесла свой вклад в Победу».

Женщины представляли на шествии билингвальный детский сад №2 Кировского района Казани «Голбакча», где, как и во всех образовательных учреждениях, проходит целый ряд мероприятий, посвященных Дню Победы.

— Мы в своем детском саду стараемся прививать любовь к Родине, уважение к Победе нашей страны, передаем это будущим поколениям. Наши дети учат стихи, танцуют, поют песни тех лет, вспоминают своих прадедушек и прабабушек. Мы хотим, чтобы это сохранилось в их памяти. Сейчас очень важно воспитывать чувство патриотизма, — выразили уверенность сотрудницы учреждения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С баяном на День Победы

Одним из особенных участников шествия «Бессмертного полка» стал Алмаз Гарипов: он пришел на праздник с баяном, на который приклеил портрет своего прадеда Абдуллы Сабировича Сабирова. Он уехал на фронт из деревни Старый Кырлай Арского района, где был председателем колхоза. Погиб уже в 1941 году под Москвой.

— Только спустя 75 лет мы нашли место, где был захоронен прадед. Обнаружили это лишь в 2016 году, до этого он считался без вести пропавшим. Братская могила находится в Подмосковье, там, где непосредственно и проходили сражения. Мы смогли найти его документы — это красноармейская книжка. Больше не знаем ничего. Но и на этом спасибо, мы нашли деда благодаря инициативе неравнодушных людей, которые до сих пор занимаются раскопками и поиском останков солдат.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

У Алмаза есть традиция — каждый год с баяном идти на празднование Дня Победы. Он уверен, что так и должно быть на 9 мая, когда люди выходят на улицы, поздравляют друг друга с Победой, чтят память погибших и поют военные песни. Сам он не профессиональный музыкант, но когда-то учился играть, а теперь берет в руки инструмент только на День Победы. Играет на улицах всем знакомые мелодии песен, а люди подпевают.

«Шествие «Бессмертного полка» — это в первую очередь память. Чтобы не забыли, ведь ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. В каждой семье должны сохранять память о них, хотя бы об одном члене семьи, который прошел войну или погиб на ней, который работал в тылу и приближал Победу», — уверен баянист.

1 / 29 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов