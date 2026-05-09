«Память живет в каждой семье». По Казани прошел «Бессмертный полк»
В центре Казани тысячи человек пронесли портреты своих предков, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Более 130 тысяч человек объединил сегодня «Бессмертный полк» в Казани. Участники шествия пронесли портреты своих прадедов и прабабушек через весь центр города, пройдя пешком свыше двух километров. Парад возглавил раис РТ Рустам Минниханов, политические и общественные деятели, а также представители различных национально-культурных автономий республики в рамках объявленного президентом страны Года единства народов России. Истории участников шествия — в материале «Реального времени».
Гордость
Рустам Минниханов еще ни разу не пропустил шествие «Бессмертного полка», которое в этом году после перерыва прошло вживую. Раис республики традиционно держал в руках портрет своего дяди — Галимзяна Миннихановича Минниханова, ушедшего на фронт в возрасте 19 лет. В составе 359-го стрелкового полка он участвовал в ожесточенных боях под Москвой, где погиб 15 декабря 1941 года.
Альфия, Амина и Амир Адамовы пришли на «Бессмертный полк» с портретом прадедушки Никифора Васильевича Богданова родом из села Шентала Самарской области. Он был призван на фронт в 1942 году. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За освобождение Ворошиловграда» (в настоящее время — Луганск).
— Прадед был ранен осколком в плечо и уложил в рукопашном бою пятерых противников, — с гордостью рассказал мальчик.
Первый тост «За Победу!»
Семья Артемьевых — Максим, Ирина и их сыновья Сергей и Никита — каждый год участвует в праздновании Дня Великой Победы. В руках Ирины — портрет ее деда, старшего сержанта Ивана Лукояновича Илларионова, который прошел всю войну и дожил до наших дней.
— Дедушка не любил говорить о войне. И награды свои нам показывал только по праздникам. А их у него немало. Он участвовал в освобождении Европы, служил в пехоте. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За оборону Северного Кавказа», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», — рассказала внучка героя.
По словам Максима Артемьева, у семьи сложилась добрая традиция:
«9 мая — день рождения моего отца, Владимира Александровича. Мы всей семьей встречаемся на Арском кладбище, посещаем могилы наших предков, чтим их память, а потом возлагаем цветы на могилу Неизвестного Солдата и несем цветы к Вечному огню. После этого пешком идем к отцу, который живет в центре, поздравляем его и все вместе участвуем в шествии «Бессмертного полка». У папы всегда первый тост не за его день рождения, а за День Победы», — признался отец семейства.
— Мы все понимаем величие того подвига, который совершили наши предки, и не хотим, чтобы коричневая чума нацизма распространялась в нашей и близлежащих странах. Мы видим, что сейчас происходит в мире, и с болью к этому относимся. Хотим, чтобы этого зла не было ни на нашем континенте, ни в мире вообще. Сейчас все меньше остается тех людей, которые видели Великую Отечественную войну своими глазами, а мы, как их внуки, хотим передать эту память своим внукам. Чтобы это не было чем-то далеким для них, чтобы они осознавали все величие Победы, — говорят Артемьевы.
«На одном портрете — дед, на другом — его правнук»
Рашат Загидуллин из Казани нес в руках сразу два портрета. Один — своего дедушки, Бигтахира Загидулловича Загидуллина, родом из деревни Ташлы-Ковали Высокогорского района, который был минометчиком и погиб на фронте в Польше, на перевале Дукла на границе со Словакией, в 1944 году.
На портрете во второй руке мужчины — его собственный сын, Дамир Рашатович Загидуллин, который в 2025 году погиб на СВО в ходе боев на Лиманском направлении
— 3 мая был год с его смерти. Он служил в военной разведке, в роте БПЛА. Был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», а скоро придет еще одна награда, орден Суворова. В одной руке у меня дед, а в другой — его правнук, — с горечью рассказал участник «Бессмертного полка».
А вот пришедший с ним друг Зуфар Валиахметов не смог сдержать слез из-за того, что не может нести портрет своего предка — деда Хафиза Валиахметовича Валиахметова, предположительно 1908—1910 гг. рождения. Он ушел на фронт из села Мелекесс (сейчас Димитровград) Ульяновской области в 1941 году.
— Ищу деда уже много лет, но безуспешно. Я посылал запросы в разные инстанции и фонды, но результата никакого. Ни одной фотографии, ни документов, к сожалению. Родственники оттуда переехали, и похоронка затерялась. Мне бы хоть найти место захоронения, предположительно это должно быть где-то под Москвой, а где именно, я не знаю, — посетовал мужчина.
«Главное — помнить»
Аделя Давлетшина и ее сын Евгений рассказали о четырех своих прадедах, участвовавших в войне. Только об одном есть исчерпывающая информация, а трое числились без вести пропавшими, но недавно удалось найти информацию об одном из них.
— На первом портрете изображен прадедушка Сибгат Хабибуллович Хабибуллин 1905 года рождения, который одним из первых ушел на фронт. Все это время мы ничего о нем не знали, но совсем недавно благодаря мемориалам выяснилось, что он не пропал без вести, как мы всегда думали, а попал в плен и погиб в Германии, погребен в захоронении узников Шталаг II A. Другой наш прадедушка, Бадагша Ахметович Ахметшин, прошел практически всю войну, но не смог застать Победу, погиб в марте 1945 года. Награжден орденом Красного Знамени. Абдулхак Каямович Каюмов тоже одним из первых ушел на войну, но, к сожалению, он до сих пор числится без вести пропавшим, и мы о нем ничего не знаем, но не теряем надежды, ищем хоть какую-то информацию. Хасият Идиатуллович Камалов 1907 года рождения — еще один прадедушка. О его судьбе нам тоже ничего не известно, и ни одна его фотография не сохранилась, — рассказала Аделя Давлетшина.
Диляра Ахметзянова несла в руке портрет своей бабушки, Миннегаян Салиховны Мухаметшиной.
«Когда началась война, ей было 12 лет, их семья была многодетной, бабушка была одной из старших, поэтому вместо мамы отправилась помогать фронту, работала в тылу, осталась без образования, ее отправили рубить лес со всеми взрослыми. Так она внесла свой вклад в Победу».
Женщины представляли на шествии билингвальный детский сад №2 Кировского района Казани «Голбакча», где, как и во всех образовательных учреждениях, проходит целый ряд мероприятий, посвященных Дню Победы.
— Мы в своем детском саду стараемся прививать любовь к Родине, уважение к Победе нашей страны, передаем это будущим поколениям. Наши дети учат стихи, танцуют, поют песни тех лет, вспоминают своих прадедушек и прабабушек. Мы хотим, чтобы это сохранилось в их памяти. Сейчас очень важно воспитывать чувство патриотизма, — выразили уверенность сотрудницы учреждения.
С баяном на День Победы
Одним из особенных участников шествия «Бессмертного полка» стал Алмаз Гарипов: он пришел на праздник с баяном, на который приклеил портрет своего прадеда Абдуллы Сабировича Сабирова. Он уехал на фронт из деревни Старый Кырлай Арского района, где был председателем колхоза. Погиб уже в 1941 году под Москвой.
— Только спустя 75 лет мы нашли место, где был захоронен прадед. Обнаружили это лишь в 2016 году, до этого он считался без вести пропавшим. Братская могила находится в Подмосковье, там, где непосредственно и проходили сражения. Мы смогли найти его документы — это красноармейская книжка. Больше не знаем ничего. Но и на этом спасибо, мы нашли деда благодаря инициативе неравнодушных людей, которые до сих пор занимаются раскопками и поиском останков солдат.
У Алмаза есть традиция — каждый год с баяном идти на празднование Дня Победы. Он уверен, что так и должно быть на 9 мая, когда люди выходят на улицы, поздравляют друг друга с Победой, чтят память погибших и поют военные песни. Сам он не профессиональный музыкант, но когда-то учился играть, а теперь берет в руки инструмент только на День Победы. Играет на улицах всем знакомые мелодии песен, а люди подпевают.
«Шествие «Бессмертного полка» — это в первую очередь память. Чтобы не забыли, ведь ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. В каждой семье должны сохранять память о них, хотя бы об одном члене семьи, который прошел войну или погиб на ней, который работал в тылу и приближал Победу», — уверен баянист.
