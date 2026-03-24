Минфин хочет усилить контроль за переводами физлиц, в Татарстане растет задолженность по налогам

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

На прошедшей неделе активнее всего в налоговой сфере страны обсуждалась тема налички. Власти продолжают искать варианты обеления экономики, а население и бизнес устроили «ренессанс» наличных расчетов. Между тем глава ФНС Даниил Егоров озаботился возросшей нагрузкой на представителей МСП. Для них с 1 апреля ужесточат правила импорта, что серьезно повлияет на баланс бизнес-сил в стране. Подробнее — в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

ФНС и Центробанк усилят контроль за переводами между физлицами

Минфин России инициировал законопроект с целью расширения объема обмениваемых данных между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком. Нововведение призвано усилить контроль за доходами граждан, поступающими на счета физических лиц через безналичные переводы. Налоговики начнут передавать полученные от банков сведения в Центробанк, где будут выявлять аномалии, сопоставляя карту финансовых активов с потоками операций по каждому россиянину.

Данное предложение Минфина сходится с требованиями президента России Владимира Путина по обелению экономики. Значительная часть расчетов между предпринимателями и населением, а также между самими гражданами остается вне поля зрения налоговых органов. Формально такие доходы квалифицируются как безвозмездные подарки, без уплаты НДФЛ. На практике же в этом финансовом поле нередко скрываются расчеты за услуги, товары, аренду недвижимости и другие «бизнес»-сделки.

Эта инициатива вписывается в общий тренд на цифровизацию налогового администрирования и повышение прозрачности финансовых потоков. Считается, что в сфере переводов между физлицами могут быть скрыты внушительные суммы недополученных налогов в бюджет страны. Это уже не первая попытка усиления контроля за доходами граждан. В прошлые разы подобные законопроекты не были приняты, но теперь предложение Минфина имеет все шансы на реализацию.

Налоговые итоги Татарстана: рекорды по НДФЛ и рост задолженности

В Татарстане за первые два месяца 2026 года отмечен значительный рост налоговых поступлений и одновременно сохраняется проблема увеличения задолженности. На 1 марта 2026 года долги по налогам в республике превысили 12 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом. Основной прирост пришелся на налог на прибыль, НДФЛ, упрощенную систему налогообложения и акцизы. Рост задолженности отмечен в 15 муниципальных районах, в том числе в Казани и Набережных Челнах.

Всего за январь — февраль республика собрала 17,8 млрд рублей налогов на прибыль, однако он показал снижение на 24% по сравнению с прошлым годом. Наибольший вклад в налоговые поступления в консолидированный бюджет обеспечили нефтегазовый комплекс (29,8% от всей суммы) и электроэнергетика (20,8%), а также строительный сектор, химия, пищевая промышленность, банки и машиностроение.

Кроме этого, отмечается значительный рост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) во все уровни бюджетов. По данным Минфина республики, по этим статьям получено 29,6 млрд рублей, что заметно превышает результат аналогичного периода прошлого года — 24,4 млрд рублей. В региональный бюджет поступило 20,5 млрд рублей против 16,9 млрд рублей годом ранее, а поступления в местные бюджеты выросли с 7,5 до 9,1 млрд рублей. Подобный рост свидетельствует о повышении собираемости налога и, возможно, о росте официальных доходов населения региона.



«Ренессанс» наличных расчетов

На фоне нового законопроекта Минфина, призванного усилить контроль за расчетами физлиц, любопытными выглядят новости о «ренессансе» наличных в России. ВЦИОМ на неделе представил результаты опроса, которые показали, что каждый второй россиянин с начала года сталкивался с предложением оплатить товары и услуги наличкой.

Аналитики связывают тренд с увеличением практики уклонения от налогов среди предпринимателей. Треть опрошенных лиц сообщили, что такие предложения сопровождались скидками и более выгодными условиями покупки. Кроме этого, некоторые перешли на наличные расчеты с целью сохранить анонимность своих транзакций.

«Ренессанс» таких сделок привел к тому, что в январе 2026 года Центробанк зафиксировал второй по величине отток наличных средств из банков в истории. В первый месяц россияне сняли со своих счетов и карт около 1,6 трлн рублей. С учетом массовых сбоев с интернетом в стране ожидается, что тренд на снятие налички продолжится.

СПОТ повлияет на импорт

В ФНС признали возможное возникновение рисков дополнительного повышения нагрузки на малый бизнес в ближайшее время. В частности, из-за внедрения системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) при импорте. Данная мера предполагает предварительную оплату НДС в качестве обеспечительного платежа по СПОТ и направлена на обеление поставок из-за рубежа. При этом крупные и проверенные импортеры будут освобождены от этих авансов.

Глава ФНС Даниил Егоров считает, что внедрение СПОТ может привести к разбалансировке конкуренции между крупным и малым бизнесом.

— Опять в обратную сторону пойдет этот разбаланс. Мы пока до конца не понимаем, как это будет действовать, поэтому так важен мониторинг, — сказал Егоров на Петербургском налоговом форуме.

Особенно сильно пострадают пользователи упрощенной и патентной систем налогообложения. После введения СПОТ для неплательщиков НДС возникает проблема с «исходящими» и «входящими» вычетами. В связи с этим малому бизнесу предстоит делать непростой выбор — оставаться на спецрежимах или перейти на общий режим.

Причем значительный объем потребительских товаров импортируется в Россию представителями МСП. Таким образом, СПОТ напрямую повлияет не только на цены, но и на уровень обеспеченности импортной продукцией. На фоне санкций подобные действия могут привести к непредвиденным последствиям. Во многом поэтому вначале СПОТ запустят лишь в пилотном режиме с 1 апреля 2026 года, а уже с 1 июля 2026 года система заработает в полноценном формате.