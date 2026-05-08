В преддверии Дня Победы «Метроэлектротранс» показал фото с казанским ретротрамваем

На снимке отображена Театральная площадь в 1910-е годы

Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

В преддверии Дня Победы «Метроэлектротранс» показал в телеграм-канале фото, на котором запечатлена Казань в 1910-е годы. На снимке отображена Театральная площадь, а именно вид на ул. Грузинскую. Также в кадр попал и ретротрамвай, курсирующий по городу в то время.

Напомним, что с 1870 по 1898 год в Казани вагоны по рельсам тянули лошади. Первый трамвай проехал по казанским улицам в октябре 1899-го. Также 15 октября 1899 года была принята в эксплуатацию электростанция, которая обеспечивала работу первых трамваем на электрической тяге, сообщила пресс-служба Минтранса республики.

Примечательно, что Казань была единственным городом в Российской империи, где ездили двухэтажные трамваи, так как в качестве прицепного вагона использовались конки, где был второй открытый этаж «империал». Уже через год после пуска первого электрического трамвая конка перестала существовать — все трамваи имели электрическую тягу.

К началу Первой мировой войны казанский трамвай имел протяженность путей более 50 км, а в инвентаре находилось более 100 вагонов.

Никита Егоров