«Болгар радиосы» превратило трамвай в концертный зал

На «пятерке» с ведущими поехали артисты, слушатели — и коллеги-журналисты

Поет Асаф Валиев!

Радиостанция «Болгар радиосы» оригинально отметило День радио, с диджеями, певцами, журналистами (и слушателями) отправившись в путь по кольцевому маршруту №5 «Караоке Трамвая». Многие пассажиры специально ждали вагон на остановках, а некоторые горожане стали случайными гостями праздника — и потом уже не хотели выходить на своей остановке.

Как сочинялся гимн о любви в трамвае

Путешествие наше начинается в трамвайном депо имени героя Советского Союза И. К. Кабушкина на Сибирском тракте. Самый защищенный от солнца — певец Асаф Валиев, в неизменной шляпе. Он рассказывает о том, как появилась песня, которая может стать гимном этого дня — «Трамвайчы кыз» («Водительница трамвая») и как он снимал на нее клип:

— Мне предлагали взять одну девушку на главную роль. А я был сам влюблен в другую, чуть не женился на ней тогда, и я сказал, что буду сниматься только с ней! Так она попала в клип. На концертах песню часто просят: «Спой «Трамвай»! Но это песня не про транспорт, она о любви. Она очень быстро стала популярной: простая, мелодичная, люди могут напеть, к тому же — все же ездят в трамваях!

Эльвира Вильдан

— Мы каждый год устраиваем что-то грандиозное на День радио, — говорит ведущая Эльвира Вильдан. — В прошлом году, если помните, мы делали большой концерт в «Татнефть-Арене». А в этот раз решили — почему не сделать вот такой концерт, у нас ведь в городе есть трамвай, с круговым маршрутом. Очень волнуемся!

— Каждый год мы пытаемся порадовать наших слушателей в День радио, — добавляет исполнительным директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов. — В этом году мы решили устроить камерный праздник, поговорить с глазу на глаз с нашими слушателями и попеть любимые песни.

Публика появляется уже в районе улицы Арбузова — расписание трамвая опубликовано в соцсетях, так что уже здесь вагон заполняется зрителями. Тут и Казань, и Атня, и Арск, и Кукмор. Уроженец села Княбаш Рафиль Залялиев интересуется, есть ли тут балтасинцы. Есть! Отметим, что не только певцов, но и диджеев радио встречают, как звезд: восторгаются Фаилем Гимадовым, целуют Наилю Гибадуллину, обнимают Айгуль Хайруллину, приветствуют Ильнара Юсупова.

Вот это рейв!

Песни, частушки, танцы

Запускает маховик песенного шоу Асаф Валиев, доказывая, что «Трамвайчы кыз» — хит на все времена. Также Асаф-абый исполнит и «Аерылмагыз», и, конечно, «Эх, сез, матур кызлар». В какой-то момент за автографами к нему выстраивается очередь в районе проспекта Победы, так что народный артист рискует не попасть в трамвай.

Рядом с мэтрами — артисты помоложе. В первой части тон задают Рафиль Залялиев и Эльмира Гильфанова, а также Ильшат Сафин. Отметим, что хоть действие идет в трамвае, звук здесь хороший, слышно и вокалистов, и публику. Самые активные — в передней части вагона. Другие, настроенные на долгую поездку — в задней. Самые умные взяли с собой за компанию и дочек, с внучками, специально доехав на Арбузова из Борисково, а теперь проезжая родные края...

В какой-то момент трамвай превращаются в поле баттла — ведь, как известно, такмаклар, частушки — это тоже своего рода прото-рэп. Под «Алмагачлары» не стесняются в эмоциях бабушки и дедушки.

— Странно, а я не знал о таком празднике, — говорит опешивший новый пассажир. — Мне сейчас надо выходить, но я, пожалуй, остановку пропущу. К тому же я в отпуске!

После частушек наступает черед танцев, и даже количество народа самых боевым не помеха. Зрители на остановках немного в шоке.

К слову, проезд в музыкальном трамвае бесплатный, надо лишь петь, так что поют все — «Күбәләгем», например. А на улице Тукая уместным и правильным оказывается «Туган тел».

Трамвайчы апа.

На железнодорожном вокзале артисты добавляются. В итоге в трамвае, который праздновал День радио три часа, сегодня спели также Лейла Галиева, Илфир Искандаров, Алсу и Азат Фазлыевы, а также Вадим Захаров, уже попавший в соцсети с песней «Кайтара алмам инде, исполненной у окошка в переполненном транспорте.

Какой следующий шаг в акциях «Болгар радиосы»? Уже прозвучала идея сотворить такой же караоке в поезде — например, в электричке до Кукмора.

