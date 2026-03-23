Долги татарстанцев по налогам увеличились на 10% — до 12,9 млрд рублей

Рост по сравнению с прошлым годом произошел в 15 районах, а также в Казани и в Набережных Челнах

Задолженность по налогам на 1 марта в Татарстане составила 12,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 1,2 млрд рублей, или на 10%. Об этом сообщила замминистра финансов Татарстана Алла Анфимова.

Так, задолженность по налогу на прибыль выросла на 504,5 млн рублей (+11%), по НДФЛ — на 324,9 млн (+10%). Существенно увеличилась задолженность по УСН: плюс 206,3 млн, что соответствует росту на 41%. Также отмечен прирост по патентной системе налогообложения — на 27,5 млн (+65%) и по единому сельхозналогу — на 1,5 млн (+73%).

Среди других категорий: задолженность по АУСН увеличилась на 56,7 млн рублей, по земельному налогу с физических лиц — на 31,3 млн (+18%), по налогу на имущество физических лиц — на 21,2 млн (+6%). Кроме того, зафиксирован рост по НДПИ на 9,3 млн и по туристическому налогу — на 1,2 млн. Также задолженность выросла по акцизам на 250,5 миллиона.

Алла Анфимова подчеркнула, что рост по сравнению с прошлым годом произошел в 15 районах, а также в Казани и в Набережных Челнах.



