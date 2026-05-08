В зоне СВО зафиксировано 1,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за время перемирия

Украинские войска продолжали наносить удары по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей

Фото: Динар Фатыхов

В зоне СВО зафиксировано 1,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за время перемирия. Об этом сообщили в Минобороны России.

В дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий, подчеркнули в ведомстве. Украинские войска продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

— Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, — резюмировали в Минобороны.

Также с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения СВО было сбито 396 средств воздушного нападения.

— В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА, — говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с решением президента и верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина 8 и 9 мая было объявлено перемирие в честь Дня Победы.

