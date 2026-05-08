В зоне СВО зафиксировано 1,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за время перемирия
Украинские войска продолжали наносить удары по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей
В зоне СВО зафиксировано 1,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за время перемирия. Об этом сообщили в Минобороны России.
В дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий, подчеркнули в ведомстве. Украинские войска продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.
— Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, — резюмировали в Минобороны.
Также с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения СВО было сбито 396 средств воздушного нападения.
— В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА, — говорится в сообщении.
Напомним, в соответствии с решением президента и верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина 8 и 9 мая было объявлено перемирие в честь Дня Победы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».