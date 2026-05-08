Трамп назвал День Победы триумфом США

При этом Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что в разговоре с американским коллегой обсуждал тему совместной борьбы советских и американских солдат

Президент США Дональд Трамп выпустил прокламацию по случаю Дня Победы, в которой охарактеризовал этот исторический день как «монументальный триумф Америки над злом в Европе». Документ под названием «День победы во Второй мировой войне» был опубликован 7 мая на платформе Truth Social, сообщает ТАСС.

В своем обращении американский лидер отметил, что 8 мая 1945 года стало переломным моментом в истории, когда «железная хватка нацистской Германии разжалась». Примечательно, что в документе, как и в предыдущие годы, отсутствует упоминание о решающем вкладе Красной Армии в победу над нацистской Германией и милитаристской Японией.

В то же время президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что в разговоре с американским коллегой обсуждал тему совместной борьбы советских и американских солдат против нацизма.

Наталья Жирнова