Президенты Узбекистана и Казахстана приедут на 9 Мая в Москву

Ранее Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева не было в списке иностранных гостей Кремля

Президенты Узбекистана и Казахстана примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве. Об этом официально сообщили пресс-службы Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева.

Известно, что президент Узбекистана уже отправился с рабочим визитом в российскую столицу. Пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров отметил, что в Кремле положительно оценили решение Токаева посетить Москву, назвав этот шаг дружественным.

В рамках визита у Токаева запланирована отдельная встреча с Владимиром Путиным, на которой будут обсуждаться ключевые вопросы стратегического сотрудничества. Переговоры пройдут в преддверии визита российского лидера в Казахстан, который ожидается в конце мая.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на 9 мая в Москву также прибудут президенты Абхазии, Лаоса, верховный правитель Малайзии, руководство Республики Сербской, а также премьер-министр Словакии и президент Южной Осетии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже находится в российской столице.

Наталья Жирнова