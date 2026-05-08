Президенты Узбекистана и Казахстана приедут на 9 Мая в Москву
Ранее Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева не было в списке иностранных гостей Кремля
Президенты Узбекистана и Казахстана примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве. Об этом официально сообщили пресс-службы Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева.
Известно, что президент Узбекистана уже отправился с рабочим визитом в российскую столицу. Пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров отметил, что в Кремле положительно оценили решение Токаева посетить Москву, назвав этот шаг дружественным.
В рамках визита у Токаева запланирована отдельная встреча с Владимиром Путиным, на которой будут обсуждаться ключевые вопросы стратегического сотрудничества. Переговоры пройдут в преддверии визита российского лидера в Казахстан, который ожидается в конце мая.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на 9 мая в Москву также прибудут президенты Абхазии, Лаоса, верховный правитель Малайзии, руководство Республики Сербской, а также премьер-министр Словакии и президент Южной Осетии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже находится в российской столице.
