Мужчина погиб в пожаре в Дрожжановском районе Татарстана

Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электроморозильника

В деревне Коршанга-Шигали (Дрожжановский район Татарстана) загорелись бревенчатый одноэтажный частный жилой дом и одноэтажный бревенчатый нежилой дом. В пожаре погиб 85-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Пожарные обнаружили тело брата хозяйки дома во время тушения. Площадь горения составляла 180 кв. м.



Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электроморозильника.

— По словам жильцов, в доме часто «выбивало» автомат, но причину они не знали. Запомни! Автоматический выключатель (автомат) срабатывает, чтобы защитить электрическую цепь от перегрузок, коротких замыканий и других аварийных ситуаций. Если автомат отключается, это сигнал о проблеме в электросети, и его нельзя просто заново включать без выяснения причины, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в апреле число погибших при пожарах в Татарстане выросло более чем на 50%. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Галия Гарифуллина