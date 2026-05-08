Часть Приволжского района Казани на сутки останется без воды
Водоснабжения не будет с 09:00 15 мая до 09:00 16 мая
Часть домов Приволжского района Казани останется без водоснабжения с 09:00 15 мая до 09:00 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Воды не будет по следующим адресам:
- ул. Алебастровая, 13, 13 корп.1,2;
- ул. Поперечно-Отарская, 9, 69, 100, 100 корп.1,3;
- ул. Южно-Промышленная, 7, 7/1, 7/2, 10, 10 корп.3, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 10 лит.А, 11, 11 корп.1, 13, 15, 15 корп.1.
Отключение связано с врезкой вновь построенного водопровода по ул. Южно-Промышленной к централизованным сетям.
Напомним, в Советском районе Казани с 9:00 13 мая до 11:00 14 мая будет прекращена подача воды в связи с подключением двух водопроводов нового жилого комплекса по улице Бухарской — Вознесенский тракт. Отключение затронет множество улиц, включая проспект Альберта Камалеева, улицы Аделя Кутуя, Глушко, Сахарова, Джаудата Файзи, Аэропортовскую, Гвардейскую, Космонавтов, Патриса Лумумбы.
