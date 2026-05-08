«Бессмертный полк» офлайн и песня «День Победы» всем городом — как Казань отпразднует 9 Мая

Подробная информация о торжествах и мероприятиях, которые пройдут 9 Мая, в День Победы, в Казани

День Победы в Казани отпразднуют сразу на нескольких больших площадках. Основной традиционно станет площадь Тысячелетия. Также праздничные мероприятия пройдут в парке Победы, на территории Казанского кремля, улице Баумана и других местах. Завершится праздник салютом над акваторией Казанки. Что подготовили для жителей города и его гостей на 9 Мая — в материале «Реального времени».

Парад без проезда военной техники

Торжества в День Победы начнутся с возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. Венки также возложат к Вечному огню в парке Победы, к памятникам труженикам тыла, матерям и вдовам, а также Советскому Солдату.

Главная праздничная площадка по традиции развернется на площади Тысячелетия. Зрителей приглашают занять места у стен Кремля заранее и прийти к 9 часам для удобства прохода. Войти можно будет со стороны станции метро «Кремлевская», для этого придется пройти досмотровую процедуру.

В 10:00 на площадь выдвинется парад войск, в котором примут участие военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр и ветераны боевых действий. От проезда военной техники в этом году отказались, однако ее все равно можно будет увидеть — выставка весь день будет работать на площади 1 Мая у Спасской башни. Здесь будут представлены как легендарные исторические образцы военной техники — танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка СУ-100, плавающий танк ПТ-76, знаменитая «Катюша» БМ-13, — так и современные модели техники.

Сразу после парада вниманию зрителей будет представлена праздничная программа, театрализованное представление с участием мастеров искусств, посвященное подвигу жителей Татарстана, вкладу предприятий Казани и республики, а также всего советского народа в Победу над фашизмом.

«Фанфары Победы» и «Вальс Победы»

Дальше праздник развернется и на других площадках. В парке Победы пройдет смотр строя кадетов и юнармейцев, затем — гала-концерт «Фанфары Победы» и творческие мастер-классы для детей. Мероприятия продлятся с 12:00 до 19:00.

В Казанском кремле празднование начнется уже в 10:00. Здесь подготовили сразу несколько площадок:

У Благовещенского собора расположится мемориальный стенд «Стена героев», где будет работать мобильная точка с оборудованием: посетители смогут бесплатно распечатать фото прямо на месте и самостоятельно разместить его в экспозиции.

Рядом с Братским корпусом будет организована ретрофотозона, где каждый желающий сможет примерить шинель, гимнастерку, китель, плащ-палатку и др.

В 11:00 на площади возле мечети «Кул-Шариф» , возле Памятного камня, можно стать свидетелем грандиозного танцевального действия — «Вальс Победы» , когда под звуки легендарных мелодий военных лет пары в стилизованной форме исполнят знаменитый вальс как символ жизни, стойкости и светлой памяти.

Кроме того, на территории Кремля можно будет встретить мальчика, раздающего газету в стиле «Красная Татария», официального печатного органа Татарской АССР, а также комендантский патруль времен Великой Отечественной войны. Каждые полчаса пространство будет наполняться мелодиями легендарных песен военных лет.

Вечером на сцене во дворе Присутственных мест покажут вокально- хореографический спектакль «Домой с Победой…» . Это история о девушке и молодом человеке, которые только что встретились и полюбили друг друга. Но началась война. Влюбленные расставались с болью в сердце, но в душе была надежда, что война кончится, они обязательно встретятся и будут счастливы. Пройдя через все военные тяготы, оба остались живы. Она — в тылу, в родном селе. А он — на фронте, сражаясь за родину. Начало в 17:00

Полное историческое погружение

На пешеходной улице Баумана появится возможность исторического погружения. Здесь пройдет иммерсивное мероприятие «Этот день мы приближали как могли» — реконструкция, посвященная жизни Казани и самоотверженному труду в тылу в 1941–1945 годах. Для казанцев и гостей города подготовят музей под открытым небом из шести инсталляций, а также праздничные концерты на трех площадках.

В 14:00 на балконах гостиницы «Ногай» выступит детский сводных хор, параллельно с 14:00 до 18:00 концертная программа развернется сразу на двух площадках: возле памятника Федору Шаляпину и возле памятника Казанскому коту.

Гостей также ждут шесть интерактивных инсталляций, которые расскажут о жизни страны на фронте и в тылу. Экспозиция «Оружие Победы» представит муляжи наград Красной армии, мультимедийное стилизованное оборудование с наградными листами и полноразмерный макет противотанковой пушки К-53. В «Тыловой базе Победы» можно будет увидеть выставку снарядов, патронов, гильз, предметов фронтового быта, макеты самолетов По-2 и Пе-2, а также образцы продукции казанских фабрик и заводов, копии карточек, денег и листовок.

На выставке «Победа, рожденная в землянке» гостей встретят четыре аниматора-экскурсовода в форме рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Здесь организуют полевую кухню и интерактивную зону «Цирюльня» с использованием новоделов — инструментов и материалов солдатского быта.

Экспозиция «Победа в логове врага» представит фотозону с изображением стен Рейхстага. На локации будет работать аниматор в форме регулировщицы и выставлен мотоцикл.

Кроме того, на площадке события организуют мастер-классы по танцам 1930–1940-х годов «Вальс Победы». Всего запланировано восемь танцевальных занятий, каждое продлится не менее 20 минут.

На празднике все желающие смогут сфотографироваться в стилизованном «Фотоателье». Фотограф сделает снимки гостей на ретрофотоаппарат и вручит им памятные кадры.

«Бессмертный полк» вживую

Одним из центральных событий Дня Победы станет всенародная акция «Бессмертный полк». В этом году она пройдет в офлайн формате. Чтобы принять участие в акции, нужно распечатать портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны. Главное требование к портретам — использование официального логотипа акции: оформить портрет ветерана с правильным знаком можно на официальном сайте — www.polkrf.ru. Другие порталы использовать нельзя — там размещен устаревший логотип, который не соответствует действующим требованиям.



Выставка о подвигах медиков

8 мая в историческом парке «Россия — Моя история» откроется мультимедийная выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Гости экспозиции узнают о работе медицинской службы в годы Великой Отечественной войны и ее роли в сохранении человеческих жизней и поддержании боеспособности армии.

Отдельно место в экспозиции займет процесс спасения раненых. Посетители пройдут путь вместе с раненым: от оказания первой помощи до сложных хирургических операций и восстановления. Значительную часть выставки займут фронтовые письма, кинохроника, личные истории врачей и раненых, ранее не публиковавшиеся.

Открытие состоится в 11:00. Вход свободный. Экспозиция будет работать до 26 июня.

Квизы, квесты и показы

В Национальной библиотеке РТ к празднику подготовили тематические лекции, кинопоказы и квесты. 9 мая казанцы и гости города смогут послушать пластинки военных лет, а семьи с детьми сыграют в настольную игру на внимание и память по произведениям татарских писателей-фронтовиков «Китап мемо». Чуть позже пройдет квиз «О победе мы узнали из книг». В игровой форме участники смогут задать вопросы о художественной литературе времен Великой Отечественной, а также познакомиться с творчеством известных писателей военного времени и героями их произведений. В этот же день состоятся сразу два кинопоказа: легендарного советского фильма «Жди меня» и фильма «Она защищает Родину».

В сквере им. В. Аксенова за кинотеатром «Мир» пройдет праздничное мероприятие «Салют Великой Победы!», где выступят творческие коллективы Казани. Для гостей развернется военно-полевая кухня с традиционной солдатской кашей. Вечер завершится показом российской военной драмы «Каруза», основанной на реальной истории, в которой мальчик и его верная собака ищут еду для жителей блокадного Ленинграда. Начало праздника — 18:00. Вход свободный.

Ресторан Cheeseria в День Победы подготовил для гостей полевую кухню и специальное меню. Здесь можно будет попробовать гречневую кашу с тушенным мясом и сыром пармезан собственного производства. Комплиментом для посетителей станут фронтовые 100 грамм — бесплатная стопка наливки или настойки. Гостей встретит баянист, который исполнит всеми любимые военные песни.

Песня «День Победы» хором

Основной площадкой для вечернего празднования Дня Победы снова станет площадь Тысячелетия. В 19:00 здесь начнется большая концертная программа. На сцену выйдут группа «Волга-Волга», народный артист РТ Салават Фатхетдинов и другие артисты, выступит сводный хор Казани в рамках проекта «Поющая Казань».

Завершится празднование Дня Победы в 22:00 салютом над акваторией реки Казанки. Лучшие виды откроются с набережных, моста «Миллениум», стадиона «Ак Барс Арена» и откосов у стен Кремля.

В целях обеспечения безопасности на всех площадках будет организован тщательный досмотр. Жителей просят приходить без крупногабаритных вещей и не брать с собой животных. В местах проведения праздника будут дежурить медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Власти города рекомендуют гостям праздника отказаться от личного транспорта, общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

С 18:00 8 мая до 10:00 10 мая будут полностью закрыты для проезда площадь Тысячелетия, Кремлевская набережная, улицы Баумана, Декабристов, Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кави Наджми, Мусы Джалиля, а также проезд между цирком и Центральным стадионом.

С 18:00 8 мая до 3:00 10 мая перекроют улицы Бондаренко и Волгоградскую. 9 мая с 8:30 до 17:00 движение перекроют на улицах Гоголя, Жуковского, Карла Маркса, Кремлевской, Лобачевского, Муштари, Пушкина, Театральной, Толстого и Университетской. Также 9 мая многие маршруты изменят схему работы или будут отменены.

Чтобы горожане могли уехать после салюта, на трех остановках организуют дополнительную подачу автобусов:

Остановка «Цирк»: №22 и 89 в сторону улицы Батурина.

Остановка у Энергетического университета: №6, 10а, 15, 22, 47, 60, 62 и 89 к улице Декабристов.

Остановка «Молодежный центр»: №10, 10а, 22, 30, 47, 74 и 89 в сторону Кремлевской дамбы.

Метро будет работать в усиленном режиме, с увеличенным количеством поездов и продленным графиком.