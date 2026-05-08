«Им стоит нас опасаться»: «Рубин» огорчит «Спартак» в предстоящем туре?

Как готовятся казанцы к матчу с «красно-белыми» и что думает о сопернике Артига

«Рубин» продолжает подготовку к матчу 29-го тура РПЛ против московского «Спартака». Сегодня на базе казанского клуба прошла открытая для журналистов тренировка. В каком состоянии и настроении пребывает «Рубин» и какими эмоциями наполнен Франк Артига в преддверии встречи с «красно-белыми» — в материале «Реального времени».

«Когда выходит солнце, все становятся другими людьми»

Первая декада мая сопровождается в Казани знойной и по-настоящему летней погодой. Днем столбик термометра превышает 25 градусов, а утром без особого дискомфорта уже можно выйти на прогулку.

В «Рубине» не один теплолюбивый представитель латиноамериканского футбола: есть колумбиец Андерсон Арройо, гондурасец Дениль Мальдонадо, чилиец Начо Сааведра. Для них казанская жара — событие долгожданное и, как ни крути, заставляющее вспомнить о родине. В таких условиях не то что тренироваться приятно — улыбка с лица не сходит.

Когда главный тренер «Рубина» Франк Артига пришел на беседу с журналистами, он тоже восторженно отметил жаркую погоду в столице Татарстана.

— Когда выходит солнце, все становятся другими людьми. И я в том числе, так что уверен — сегодняшние погодные условия идеальны для плодотворной тренировки, — сказал Артига.

«Рубин» амбициозно настроен побороться за шестое место в таблице

Не только погода, разумеется, влияет положительно на микроклимат среди футболистов «Рубина», но и результаты в турнирной таблице. После гостевой победы над «Балтикой» (0:1) неделей ранее казанцы имеют неплохие перспективы побороться за шестую строчку в чемпионате. Если ЦСКА оступится в двух матчах кряду, а «Рубин», напротив, добудет две победы, команда ворвется в топ-6 РПЛ.

Как тут не вспомнить, что известный футбольный агент Дмитрий Селюк был готов в марте поспорить с несколькими экспертами на сумму в 10 млн рублей, что «Рубин» по итогам сезона окажется выше седьмого места. В марте это было похоже на фантасмагорию и бред сумасшедшего.

Сейчас реальность такова, что «Рубин» — одно из главных открытий второй половины сезона РПЛ, а Артига — один из лучших среди тренерской элиты чемпионата. К слову, недавно испанского специалиста номинировали на звание лучшего тренера по итогам прошлого месяца. Наставник «Рубина» подобное признание воспринимает спокойно и просит лишних дифирамбов в свой адрес не петь.

— Да, номинируется тренер, но это заслуга всей команды. Все ребята — молодцы, потому что здорово провели весеннюю часть чемпионата, показывая замечательную игру и давая результат, даже в тех играх, в которых не удавалось добиваться победы, — подчеркнул Артига.

Карседо и Артига — хорошо знакомы. А «Спартак», как и «Рубин», ударно проводит весеннюю часть сезона

В приятном расположении духа испанец был готов обсудить с журналистами любую тему. Однако главная риторика строилась, конечно, вокруг предстоящего матча со «Спартаком». Команда Хуана Карлоса Карседо, как и «Рубин», набрала весной очень приличный ход, а позавчера, обыграв ЦСКА (1:0), вышла в Суперфинал Кубка России.

— Я надеюсь, что нас ждет очень качественный матч друг против друга. «Рубин» и «Спартак» — это две команды, которые сделали сильный рывок весной, показав отличную динамику. А что касается Карседо, то да, мы знакомы, я знаю методику его работы. Это отличный тренер. И я думаю, что если бы он работал в «Спартаке» с начала сезона, то сейчас команда боролась бы за чемпионство. Также мы с ним пересекались, поскольку работали в одном холдинге, тогда я тренировал «Родину», а он — кипрский «Пафос». У этих клубов один владелец, — высоко отозвался о коллеге Артига.

Матч против казанского клуба у «Спартака» будет заключительным домашним. Понятно, что главная игра у «красно-белых» состоится 24 мая в «Лужниках» против «Краснодара». Однако и забраться в тройку в чемпионате по итогам сезона подопечные Карседо будут не против. С учетом того, как столичная команда кошмарно шла в РПЛ осенью под руководством Деяна Станковича, завершить сезон, расположившись третьими в таблице и пропустив вперед лишь «Зенит» с «Краснодаром», — результат весьма неплохой.

Так что немотивированными «красно-белые» в предстоящий понедельник точно не будут. Турнирные задачи есть как у «Спартака», так и «Рубина». Следовательно, матч обещает быть интересным и интригующим. Об этом, собственно, поведала главная звезда «Рубина» — нападающий Мирлинд Даку.

— Всем известны сильные стороны «Спартака»: у них очень сильный состав и один из самых лучших игроков — это Эсекьель Барко. Но и им стоит нас опасаться, потому что мы сильная команда и мы можем наказать их, — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Реального времени».