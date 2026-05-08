Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина проведут обмен военнопленными по формуле «тысяча на тысячу»

Президент США также сообщил о трехдневном перемирии сторон — 9, 10 и 11 мая

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, это решение может стать первым шагом к полному завершению конфликта.

Трамп уточнил, что прекращение огня предусматривает приостановку всех военных действий и обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны. Он отметил, что эта инициатива была согласована непосредственно с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Надеемся, что это начало конца очень долгой, смертоносной и ожесточенной войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, самого крупного со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем все ближе к его завершению, — написал в соцсети Truth Social американский президент.

UPD: Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Россия согласилась на инициативу Трампа.

Напомним, что ранее Россия объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая, а президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале объявил о введении «режима тишины» начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. По итогу, в зоне СВО зафиксировано 1,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за время перемирия, которое объявила российская сторона. Зеленский при введении «режима тишины» заявил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного времени.

Наталья Жирнова