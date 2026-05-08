С улиц Казани эвакуировали 17 электросамокатов и велосипед

В городе прошел очередной рейд по освобождению улиц от неправильно припаркованных СИМ

Сегодня в Казани прошел очередной рейд по освобождению городских улиц от неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности (СИМ). С улиц убрали 17 электросамокатов и велосипед, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Эвакуация проводилась из зоны транспортной безопасности у станции метро «Аметьево», а также с улиц Пушкина, Карла Маркса, Островского и ряда других центральных магистралей. Как отметили в мэрии, ситуация с парковкой СИМ в центре постепенно улучшается.

— Совместные рейды с участием сотрудников ГИБДД будут продолжены, — заверили власти.

Напомним, незаконно припаркованные электросамокаты эвакуировали также 5 и 6 мая. Тогда за два дня с улиц убрали 240 СИМ. В среду в мэрии заявили, кикшеринговые компании проигнорировали ситуацию с неправильной парковкой своего оборудования, а на предупреждения «последовала фактически нулевая реакция».

Галия Гарифуллина