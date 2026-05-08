На прилет и вылет в Казани задерживаются больше 25 самолетов

Одной из причин задержек могут быть временные ограничения на полет на юг России, которые частично сняли только с 15:00 мск

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта Казани, на прилет и вылет из воздушной гавани задерживаются более 25 самолетов. Одной из причин задержек могут быть временные ограничения на полет на юг России, которые частично сняли только с 15:00 мск.

— Возобновить полеты с учетом корректировок расписания планируется после 15:00 мск. До конца текущих суток в аэропорты юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны. <...> Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста, — сказано в сообщениях Росавиации.

Так, в казанском аэропорту задержаны на вылет самолет в Минеральные Воды, который перенесли с 8 мая 16:10 мск на 9 мая 3:25 мск. Также отменен самолет в Сочи, который должен был вылететь в 14:00 мск. Кстати, аэропорт города на данный момент все еще закрыт. Рейс в сторону Краснодара предварительно должен вылететь в 15:55 мск вместо 11:55 мск, но числится как задержанный.

Помимо этого, в Казани задерживаются самолеты в Уфу, Челябинск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ханты-Мансийск и китайский город Санья.

На прилет с юга ожидаются самолеты: из Астрахани, который перенесли с 13:45 мск на 21:15 мск; Тбилиси — перенос с 14:20 мск на 17:40 мск; Сочи — перенос с 15:05 мск на 18:10 мск. В этот список также входит самолет с Китая: из Саньи прилет ожидается в 19:45 мск вместо 10:45 мск.

Так же с запозданием прилетят самолеты из Нижневартовска, Нарьян-Мара, Самары, два из Стамбула, Шарм-эш-Шейха, Челябинска, Нижнего Новгорода и Уфы.

