9 мая временно закроют паромную переправу Старое Аракчино — Верхний Услон

Это связано с проведением праздничного мероприятия

В связи с проведением праздничного мероприятия в селе Верхний Услон будет временно прекращена работа паромной переправы. Об этом сообщила пресс-служба переправы.

Ограничения будут действовать 9 мая с 08:30 до 12:00.

Ранее ГАИ Казани опубликовала список улиц, где нельзя будет проехать во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая. Ограничения будут действовать с 08:30 и до завершения мероприятия.

Наталья Жирнова