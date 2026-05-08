Татарстанские зрители оказались в числе самых активных пользователей онлайн-кинотеатров России
Среди регионов ПФО в этом списке Башкортостан, Нижегородская и Самарская области
Татарстан стал одним из лидеров по активности зрителей онлайн-кинотеатров в России. Такой результат показало исследование популярного сервиса «Кион», сообщает ТАСС.
Татарстан вошел в топ-10 регионов, где жители наиболее активно пользуются онлайн-кинотеатрами. Компанию республике составили Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ростовская область, Новосибирская область, Башкортостан, Нижегородская, Самарская и Челябинская области.
Среди татарстанских зрителей, как и в других регионах, наибольшей популярностью пользуется жанр триллера. Напомним, что в Казани создадут онлайн-кинотеатр на татарском языке. Показывать там собираются и мультфильмы, и фильмы, и музыкальные клипы, и записи спектаклей, и даже спортивные матчи. В частности, первый 3D-мультфильм на татарском языке «Шүрәле оныгы Шүркәй» («Шуркэй, внук Шурале»). Премьера анимационной картины прошла сегодня в ТРЦ «Парк Хаус». Подробнее — в материале «Реального времени».
