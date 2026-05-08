Ильдус Зарипов: «Мы обязаны сохранить память о каждом, кто защищал и защищает нашу Родину»

В Лаишево при участии Благотворительного фонда «Сокровенное» открыт памятник участникам специальной военной операции

7 мая, в канун празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Лаишево состоялась торжественная церемония открытия мемориала. Памятник увековечивает подвиг воинов — участников специальной военной операции — наследников поколения победителей Великой Отечественной войны. Подробности — в материале «Реального времени».

Задолго до назначенного времени

Начало торжественной церемонии было назначено на три часа пополудни. Но уже задолго до этого времени в парк Победы начали приходить и приезжать люди. Разных возрастов и профессий. Кто-то с цветами, а кто-то и с фотографией своих мужей, сыновей, отцов — героев, не вернувшихся с полей сражений СВО.

— Сегодня гранит и сталь обретают особый смысл. Они стали символом памяти. Памяти, высеченной не только в наших сердцах, но теперь и в камне мемориала на нашей земле. Этот мемориал — не только место скорби и печали. Это место силы, место встречи поколений. Сюда будем приходить мы в минуты скорби и тоски, чтобы почувствовать связь с родными душами, — высказала уверенность член межрегиональной общественной организации «Союз офицерских жен и семей военнослужащих» по Республике Татарстан, сестра погибшего участника СВО Мария Подгорная.

Идея создания мемориала была впервые озвучена на встрече главы Лаишевского муниципального района с ветеранами боевых действий.

«Мы обязаны сохранить память о каждом, кто защищал и защищает нашу Родину. Эти памятники будут напоминанием нашим детям и внукам о том, что герои живут рядом, а их подвиги не имеют срока давности», — подчеркнул тогда глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Работа закипела почти сразу. К созданию эскиза памятника активно подключились сами ветераны СВО. Состоялось несколько обсуждений с общественностью. И вот настал торжественный момент.

— Уважаемые, дорогие земляки — лаишевцы, дорогие родственники наших ребят, ветераны, участники специальной военной операции, дорогие уважаемые наши гости, сегодня в нашем городе историческое событие, — обратился к собравшимся на торжественную церемонию глава Лаишевского района РТ. — Мы открываем памятный мемориал, в котором увековечиваем имена наших героев, погибших при выполнении воинского долга в специальной военной операции. Вместе с вами мы работали над проектом, корректировали и вместе приняли окончательный вариант, воплотить который мы смогли благодаря поддержке Благотворительного фонда «Сокровенное». Мы его построили вместе. С душой, с любовью.

— Когда в Благотворительный фонд «Сокровенное» обратились руководство и жители района с инициативой создать этот памятник, для нас не было сомнений: такой мемориал должен появиться. Потому что память нельзя откладывать на потом. Ее нужно сохранять сейчас. Вместе. Для нас было очень важно, чтобы этот мемориал стал не просто архитектурным объектом. Чтобы в нем была правда. Чтобы в нем была живая человеческая память. Именно поэтому перед началом работы были встречи с участниками СВО, ветеранами, семьями бойцов. Слушали. Обсуждали, — отметил директор Благотворительного фонда «Сокровенное» Александр Тарасов.

Совместная работа над мемориалом проведена в рекордные сроки: макеты монумента были утверждены в феврале 2026 года. В течение трех месяцев все работы были закончены.

«Символ памяти и уважения к тем, кто без раздумий встал на защиту Родины»

— Мы будем всегда приходить к этому мемориалу и обещаем, что мы будем всегда помнить наших героев. Победа будет за нами! — подчеркнул в своем выступлении Ильдус Зарипов.

— Стела с именами погибших земляков — это не просто памятник. Это символ памяти и уважения к тем, кто без раздумий встал на защиту Родины. Всем! И погибшим на поле боя, и раненым, и пропавшим без вести, и тем, кто в данный момент находится за «ленточкой», самоотверженно выполняя свою работу, свой долг, достойно продолжая дело предков. Это связующая нить с героями былых времен, — с этими словами ведущего торжества невозможно не согласиться.

— Наверное, глубоко символично, что в канун великого праздника Победы на Лаишевской земле открывается этот памятный мемориал. Низкий поклон за тот подвиг, который совершили ваши сыны, мужья, тем, кто сложил голову, — взял слово заместитель руководителя Администрации раиса Республики Татарстан — руководитель департамента раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов. И добавил: — Неважно, сколько пройдет лет: 20, 30, 50, мы должны поименно помнить всех, кто внес вклад в нашу общую победу. То, что сюда будут приходить люди, это очень важно, потому что ежедневно, ежечасно мы должны помнить о том, какой ценой достается эта победа.

— Уважаемые товарищи, сегодня мы открываем мемориал памяти и славы. Славы тех, кто по зову долга пошел защищать наше Отечество. Сегодня они ведут священную борьбу за наше право жить свободными на своей родной земле. И они достойны такой же славы и такой же гордости, как и поколение фронтовиков Великой Отечественной войны, — в своем приветственном слове подчеркнул Герой Российской Федерации, заместитель председателя республиканской организации «Герои Татарстана» генерал-полковник Александр Лапин.

Герой Российской Федерации, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Расим Баксиков был по-военному краток:

— Здесь собрались те, кого затронула специальная военная операция: те, кто потерял родных — сыновей, мужей, братьев, друга… Здесь присутствуют непосредственные участники СВО и те, кто здесь — в тылу — помогают выполнению боевых задач. Непросто нам, уцелевшим в боях, смотреть в глаза тем, кто потерял своего родного человека. Примите мои искренние соболезнования. Тем, кто помогает в специальной военной операции, вам большое спасибо. Тем, кто несет свою службу и кому еще только предстоит выполнять боевые задачи, удачи и храни вас Всевышний!

Специально на торжество приехала депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, член комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова:

— Сегодня, в канун дня Великой Победы, мы собрались здесь, чтобы говорить еще об одной победе. Победе предстоящей. Победе, которую мы ждем, обратилась она к участникам церемонии. И добавила: — в этот день хочу низко поклониться каждой маме. Спасибо вам за ваше материнское сердце. Сказать огромные слова благодарности каждому отцу, воспитавшему патриота. Попросить быть мужественными наших женщин: жен и сестер.

Право открыть мемориал было доверено ветеранам СВО — Ильгизару Миннуллину и Дмитрию Иванову. Покрывало, скрывавшее монумент, было сдернуто, открывая собравшимся памятник, представляющий собой гранитную плиту с барельефом воина в полный рост, в полной боевой экипировке, чей взгляд застыл, прикованный к выбитым золотом в камне именам погибших земляков…

Героям нашего времени…

«Героям нашего времени. Вы в нашей памяти навсегда». Это не просто слова. Это выбитая на черном граните мемориала клятва. 195 имен бойцов и офицеров, ушедших защищать Родину и не вернувшихся с поля боя.

— Этот мемориал — не только о прошлом. Он о нашей ответственности перед теми, кто отдал самое дорогое. И о том, что память о них должна жить не только в граните, но и в наших сердцах, — подчеркнул в разговоре с журналистом «Реального времени» Александр Тарасов.

Символично, что памятник воинам-участникам СВО был открыт в Лаишево не только в канун празднования 81-го Дня Победы, но и в объявленный в Татарстане Год воинской и трудовой доблести.

К подножию памятника легли алые, как кровь, гвоздики. Родные и близкие героев, чьи имена высечены в камне, не могли сдержать слез. Как и приехавшие на это важное событие их братья по оружию.

— Мы не раздумывали ни мгновения, когда поступило приглашение принять участие в церемонии открытия монумента памяти воинам, погибшим при исполнении воинского долга на СВО. Для нас, уже отвоевавших и вернувшихся домой, это прямая обязанность — создавать надежный тыл для тех парней, кто сейчас там. Чтобы они знали, что здесь их чтят, помнят, ждут, что им есть, куда вернуться, и есть, за что сражаться. Каждая песня, исполняемая группой «Добробат», не придумана. Мы вспоминаем то, что было, своих друзей, товарищей по оружию и просто обращаем память в рифму, — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнул солист группы «Добробат» Иван Хомяков.

«Добробат» — первая в России музыкальная группа, объединившая ветеранов специальной военной операции. Сам Иван еще в 2022-м отправился добровольцем. Служил штурмовиком. И одна из прозвучавших для собравшихся на торжество песен так и называется: «Штурмовики». Для тех, кто не раз оказывался на самом острие атаки, она давно стала намного большим, чем музыкальная композиция.

Вторая песня называется «Журавли».

— Она посвящена ребятам, не вернувшимся из своего последнего боя. И мы искренне верим, что души наших пацанов обращаются в журавлей и продолжают свой жизненный путь, — отметил солист группы «Добробат».

Официальная часть церемонии завершилась прохождением торжественным маршем и памятными фото. Эти кадры отныне — тоже часть истории. Можно быть уверенными, что им найдется достойное место не только в новостных лентах, но и в экспозиции в местном музее, посвященной героям-землякам, участникам СВО.