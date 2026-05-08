Минюст России внес в реестр иноагентов пять человек и новостной ресурс Cyprus Daily News*

Все они, по данным Минюста, проживают за пределами России и занимались распространением недостоверной информации о решениях российских властей

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов ряд физических лиц и новостной ресурс Cyprus Daily News*. В список попали блогер Андрей Агапов*, писатель Игорь Ефимов*, активист Евгений Малюгин*, политический деятель Антон Михальчук* и философ Михаил Эпштейн*.

Все они, по данным Минюста, проживают за пределами России и занимались распространением недостоверной информации о решениях российских властей, выступали против специальной военной операции на Украине, а также участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.



Новостной ресурс Cyprus Daily News* был включен в реестр за распространение материалов иностранных агентов, публикацию недостоверной информации о политике российских властей и выступления против специальной военной операции.

Одновременно с этим Минюст исключил из реестра в связи с ликвидацией общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы», Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз» и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ».

Наталья Жирнова