Полеты в аэропортах юга России планируют возобновить после 15:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Ожидается, что до конца этих суток в них будут выполнены 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны.

— На текущий момент в продаже представлено достаточное количество мест на поезда ОАО «РЖД» в южном направлении. <...> При наличии технических возможностей РЖД оперативно будет увеличивать количество вагонов в составах. Также будут назначены дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая, — добавили в ведомстве.

НОТАМ о невозможности полетов на Юг России отменен, заявили в пресс-службе Росавиации. Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в южных аэропортах. Ранее сообщалось, что эти воздушные гавани приостановили работу до 12 мая. В то же время в Росавиации предупреждали, что срок может быть сокращен.



Напомним, сегодня на юге России закрыли 13 аэропортов из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Временно была приостановлена работа воздушных гаваней таких городов, как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Галия Гарифуллина