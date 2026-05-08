В Татарстане утвердили план развития казачества на 2027—2030 годы

В него входит: военно-патриотическое воспитание молодежи, привлечение казаков к государственной службе, поддержка взаимодействия между казачьими обществами

Фото: Динар Фатыхов

Кабинет министров Татарстана утвердил комплексный план мероприятий по развитию российского казачества на период 2027—2030 годов.

План предусматривает организацию военно-патриотического воспитания молодежи, привлечение казаков к государственной службе, поддержку взаимодействия между казачьими обществами, развитие казачьей культуры и социально-экономического потенциала. Особое внимание уделяется проведению патриотических мероприятий и поддержке социально ориентированных проектов.

В рамках плана планируется проведение ежегодного фестиваля казачьих песен «Казачий круг», участие казачьих коллективов в культурно-просветительских проектах, а также мониторинг состояния казачьей культуры в регионе. Важным аспектом станет информационное сопровождение деятельности казачьих обществ. Контроль за исполнением плана возложен на Министерство культуры РТ.



Наталья Жирнова