В прибрежных водах Финляндии обнаружили опасную креветку-убийцу

Креветка-убийца активно вытесняет местные виды благодаря эффективному хищничеству и высокой конкурентоспособности

Финский институт окружающей среды сообщил об обнаружении инвазивного вида ракообразных — хищного бокоплава Dikerogammarus villosus, известного как креветка-убийца. Новый обитатель был выявлен в ходе мониторинга некоренных видов в порту Раума, сообщают РИА «Новости».

По данным исследователей, этот вид представляет серьезную угрозу для местной фауны, особенно в солоноватых и внутренних водоемах. Креветка-убийца активно вытесняет местные виды, благодаря эффективному хищничеству и высокой конкурентоспособности, что приводит к снижению биоразнообразия водных экосистем.

Специалисты отмечают, что распространение опасного вида можно предотвратить путем специальной обработки балластных вод судов и тщательной промывки судового оборудования при переходе между водоемами. Известно также, что креветки-убийцы не выживают при контакте с водой температурой выше 50 градусов Цельсия.

История проникновения этого вида в европейские воды началась в 1990-х годах, когда креветки-убийцы попали в прибрежные воды из Черного и Каспийского морей. В 2000-х годах они распространились во внутренние водоемы. В настоящее время эти ракообразные встречаются у берегов Латвии, Литвы, Польши и Германии, а также в озерах Швеции и Дании.

Наталья Жирнова