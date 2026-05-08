В Казани за четыре дня эвакуировали больше 300 электросамокатов и велосипедов

Водителей транспортных средств, которые нарушили правила, привлекут к административной ответственности

За последние четыре дня Госавтоинспекция Казани вместе с исполкомом города провела рейды по контролю за электросамокатами и велосипедами. Инспекторы следили за тем, чтобы технику парковали в разрешенных местах и соблюдали правила движения, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего эвакуировали 341 единицу техники: 201 электросамокат Whoosh, 128 электросамокатов Urent и 12 велосипедов сервиса «Зеленый город». Водителей, которые нарушили правила, привлекут к административной ответственности.

Напомним, что в Альметьевске запретят использовать электросамокаты и велосипеды 9 мая. Во время массовых мероприятий в местах их проведения будет полностью запрещена парковка и завершение аренды электросамокатов.

Наталья Жирнова