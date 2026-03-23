Минфин предложил подключить ФНС и ЦБ к контролю за переводами между гражданами

Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле

Минфин подготовил законопроект, предусматривающий расширение обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физических лиц. Документ внесен в правительство, пишут «Ведомости».

Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле. В настоящее время значительная часть доходов физических лиц, поступающих безналичным путем от других граждан, фактически остается вне поля зрения налоговых органов.

Сейчас запросить данные у банков ФНС может только при наличии предусмотренных Налоговым кодексом оснований. При этом переводы между физическими лицами зачастую не облагаются налогом, поскольку формально могут рассматриваться как безвозмездные поступления.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под такие «подарки» нередко маскируются платежи по фактическим сделкам — например, за услуги или аренду. Это создает «серую зону», в которой доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

ФНС будет передавать Центробанку сведения, полученные от банков, в том числе информацию об открытии и закрытии счетов физических лиц, данные о предоставлении или прекращении доступа к электронным средствам платежа (таким как банковские карты и электронные кошельки), а также сведения о категориях доходов физических лиц. Обмен данными будет происходить в электронной форме, а конкретный формат, состав передаваемой информации и периодичность взаимодействия определят отдельным соглашением между ФНС и Банком России.



Рената Валеева