Грызуны — источник опасности: Роспотребнадзор предупредил россиян о хантавирусе

За последние 25 лет заболеваемость одним из его видов в стране снижается, хотя раз в 3–5 лет отмечаются подъемы — они связаны с численностью рыжей полевки, основного носителя вируса

Роспотребнадзор следит за ситуацией с хантавирусными инфекциями, которые передаются человеку от грызунов — полевых мышей, крыс и полевок. Заражение обычно происходит при вдыхании аэрозолей с вирусом из экскрементов, мочи и слюны инфицированных животных, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Есть две формы инфекции: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХПС). ХПС распространен только в Америке и для россиян практически не опасен. ГЛПС встречается во многих странах Европы, Азии и Африки — в том числе на территории России и сопредельных государств. По оценке экспертов, вероятность того, что вирус начнет передаваться от человека к человеку, крайне мала.

В России ГЛПС фиксируют ежегодно с 1978 года. За последние 25 лет заболеваемость снижается, хотя раз в 3—5 лет отмечаются подъемы — они связаны с численностью рыжей полевки, основного носителя вируса.

Сейчас ситуация в РФ стабильная. Роспотребнадзор проводит профилактику: отслеживает инфицированность грызунов, оценивает активность природных очагов и организует истребительные работы. В лабораториях есть отечественные тест‑системы для быстрой диагностики инфекции.

На границе действует усиленный санитарно‑карантинный контроль с применением системы «Периметр» — служба готова оперативно отреагировать, если появится угроза завоза опасных штаммов вируса.

«Мышки очень любят норки и укромные места. Если на вашем участке есть такие места, то бесполезно класть отраву. Идеальная чистка участка включает в себя уборку территории и только потом ее обработку», — такие рекомендации дала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, чтобы дачники не заболели геморрагический лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Ежегодно в республике регистрируют 500—600 случаев, и в РПН ожидают новой волны инфекций.



Наталья Жирнова