Капремонт жилых домов в Татарстане выполнен на 19%

Работы начаты в 312 многоквартирных домах 28 районов

На текущий момент программа капремонта жилых домов в Татарстане выполнена на 19% от общего объема. Работы начаты в 312 многоквартирных домах 28 районов, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

К ремонту остальных объектов, согласно утвержденному графику, планируют приступить до конца мая. За последние две недели работы были завершены в 34 многоквартирных домах в трех муниципалитетах.

Напомним, в конце апреля Жилинспекция выявила 223 нарушения капремонта многоквартирных домов в Татарстане. Особое внимание уделили утеплению фасадов: это самый дорогой вид работ, который нередко проводится в ущерб решению более важных проблем — например, неисправной системы водоотведения.

Галия Гарифуллина