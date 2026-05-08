МЧС Татарстана: в республике пока опасно купаться

Для взрослых безопасной считается температура воды от 18 до 20 градусов, а для детей — не менее 25 градусов

Фото: Артем Дергунов

Заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ, главный государственный инспектор по маломерным судам Денис Мокеев обратился к жителям региона в преддверии выходных.

По словам специалиста, температура воды в водоемах Татарстана пока не достигла безопасных показателей для купания. Для взрослых безопасной считается температура от 18 до 20 градусов, а для детей — не менее 25 градусов.

Купание в холодной воде может привести к серьезным последствиям для здоровья: переохлаждению, судорогам, обострению хронических заболеваний, спазмам сосудов головного мозга и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Ранее в Казани спасли тонущего мужчину на Волге. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение организма».

Реальное время / realnoevremya.ru

Официальное открытие купального сезона запланировано на 1 июня. К этому времени на пляжах республики, соответствующих требованиям безопасности, будут организованы спасательные посты и проведено обследование дна водоемов. До этой даты от купания рекомендуется воздержаться. Важно отметить, что за купание в необорудованных местах предусмотрен административный штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей согласно статье 3.10 КоАП РТ.

Наталья Жирнова