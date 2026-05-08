Союз журналистов России исключили из Международной федерации журналистов

Союз журналистов России (СЖР) исключили из Международной федерации журналистов (МФЖ). Формальным поводом для этого решения стало открытие отделений в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году.

— Союз журналистов России считает решение Международной федерации журналистов об окончательном исключении СЖР политически мотивированным, профессионально несостоятельным и позорным для организации, которая десятилетиями заявляла о себе как о защитнике журналистской солидарности. <...> Обвинение СЖР в нарушении устава МФЖ является циничной подменой понятий. Защита журналистов не может быть нарушением устава журналистской организации, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российской организации.

Как подчеркнули в СЖР, отделения в Запорожской и Херсонской областях были открыты для обеспечения безопасности журналистов в этих регионах.

Напомним, в феврале 2023 года членство Союза журналистов России в Международной федерации было приостановлено.

Международная федерация журналистов является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ. Она была основана в 1926 году, штаб-квартира находится в Брюсселе.

Галия Гарифуллина