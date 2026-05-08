В Казани произошла поломка автобуса №62

09:38, 08.05.2026

Пассажиров высадили на остановке «Улица Химическая»

Фото: Инна Серова

В Казани произошла поломка автобуса №62 — около заднего колеса появился дым и запах гари. Это произошло примерно в 09:01, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Пассажиров высадили на остановке «Улица Химическая». Водитель попытался потушить огонь.

предоставлено очевидцами

Напомним, в марте председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала незамедлительно убрать из городов старые, битые и технически неисправные автобусы, несмотря на то, что их владельцы получают прибыль от перевозок.

