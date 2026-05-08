В Татарстане введут порядок бесплатного питания для студентов из семей участников СВО

Право на бесплатное питание будут иметь студенты очной формы обучения по программам среднего профессионального образования

Кабмин Татарстана утвердит порядок предоставления бесплатного одноразового горячего питания студентам колледжей и техникумов. Эта мера поддержки предназначена для детей граждан, которые участвуют или погибли в ходе специальной военной операции, следует из документа, проходящего антикоррупционную экспертизу.

Право на бесплатное питание будут иметь студенты очной формы обучения по программам среднего профессионального образования. Для оформления льготы необходимо будет подать заявление в колледж, профильное министерство или МФЦ, приложив документы, подтверждающие статус семьи. Образовательные организации при этом обязаны рассмотреть заявление в течение пяти дней и принять решение.

Питание предоставляется один раз в день в учебные дни. Напомним, что Татарстан и другие регионы ПФО стали лидерами по льготным займам для участников СВО.

Наталья Жирнова