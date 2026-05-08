На капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе Пестрецы направят 50 млн рублей

Работы должны завершиться до конца сентября текущего года

Фото: Динар Фатыхов

В татарстанском селе Пестрецы этим летом планируется капитальный ремонт сетей водоснабжения. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.

Согласно документам, работы начнутся с момента подписания договора Главного управления инженерных сетей Татарстана и Минстроя с исполнителем и продлятся до 30 сентября текущего года.

Генподрядчик обязан обеспечить следующие этапы работ:

размещение и складирование материалов на объекте;

разработка траншеи с указанием глубины;

укладка футляра с указанием его характеристик;

укладка песчаного слоя с фиксацией толщины;

гидроизоляция бетонных элементов;

уплотнение грунта.

Общая сумма закупки составляет 50 миллионов рублей. Напомним, что на ремонт ливневой канализации Казани направят 60 миллионов рублей. Согласно документам, такую же сумму планируется выделить и на восстановление хозяйственно-бытовой системы водоотведения в городе.

Наталья Жирнова