Бессмертный полк Банка «Аверс»

Память, что соединяет сердца и поколения

Фото: Динар Фатыхов

Накануне 81-годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне в Банке «Аверс» прошла трогательная и значимая акция «Бессмертный полк». Это событие стало настоящим праздником памяти и глубокого уважения к подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники банка участием в этой акции хотели отдать дань памяти своим дедушкам и бабушкам, победившим, пожалуй, в самой страшной войне XX века.

Их подвиг в наших сердцах

Во время шествия «Бессмертного полка» потомки героев с гордостью несли портреты своих предков, прошедших через суровые испытания войны. Их путь символизировал неразрывную связь поколений и искреннюю благодарность потомков. Ведь каждый портрет в руках сотрудников — это не просто фотография, а целая история мужества, стойкости и любви к Родине.

Губайдуллин Габсалям Галиуллович (Герой Советского Союза) в 1943 году был призван в ряды Советской Армии, танкистом. Освобождая город за городом, дошел до стен Берлина. В ходе войны был награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красного Знамени». В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1950 году Габсалям Галиуллович был демобилизован и вернулся в родные края, где познакомился со своей будущей супругой, вместе с которой он вырастили шесть сыновей. Всю свою жизнь Габсалям Галиуллович работал в колхозе трактористом.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Зарифуллин Забихулла Зарифуллофич был призван на военную службу в 1936 году и направлен в Военно-воздушный флот. В начале Великой Отечественной войны был переведен в сухопутные войска в артиллерию и служил командиром отделения гвардейского минометного дивизиона (дивизион катюш). Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и орденом Боевого Красного Знамени. За проявленную отвагу и смекалку выражена благодарность Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. После окончания войны был направлен на Дальний Восток, участвовал в боевых действиях против японских милитаристов. За взятие в плен японского генерала был представлен к награждению орденом Боевого Красного Знамени. Домой вернулся в конце 1945 года.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Громов Александр Васильевич перед войной работал председателем колхоза «Привет Буденному» в деревне Бурцево Алексеевского района ТАССР. В 1941 году ушел на фронт, воевал на Центральном фронте. А в 1944 году пришло извещение о том, что 15.01.1944 года Александр Васильевич Громов геройски погиб и похоронен в братской могиле в деревне Сопки Псковской области Великолукского района. С фронта он присылал письма, свернутые в виде треугольничков, написанные карандашом. Сейчас эти два потертых треугольничка рядом с похоронкой хранятся у его дочери как память о папе, которого она знает только по воспоминаниям своей мамы.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Железцов Василий Аркадьевич был мобилизован Бауманским районным военкоматом в 1939 г. в армию и отправлен на Советско-Финскую войну. Пропал без вести в 1942 году. Осталась только запись в «Книге Памяти» Республики Татарстан.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Хисамутдинов Гумер Мухутдинович был призван в 1941 году на фронт военным корреспондентом. Журналисты-фронтовики в годы Великой Отечественной войны вместе с солдатами ходили в атаку на врага, форсировали водные преграды с передовыми подразделениями, дерзко действовали в разведке. А в перерывах между боями писали свои яркие и правдивые статьи и очерки о героизме воинов. Да еще заботились о своевременной доставке этих материалов в редакцию. Их материалы читались в траншеях и землянках, в цехах военных заводов и в тылу врага. Домой Гумер Мухутдинович вернулся осенью 1944 года и продолжил работу в Академии наук Татарской АССР заведующим кафедрой этнографии. Он написал книгу «История татар Среднего Поволжья и Зауралья».

Валиуллин Исмагил Валиуллович отправился на фронт в декабре 1943 года в возрасте 17 лет. С декабря 1943 г. по май 1944 г. воевал в 19-й гвардейской стрелковой дивизии Белоруссии, с мая 1944 г. по август 1944 г. в 54-м гвардейском стрелковом полку, освобождал г. Каунас Литовской ССР. В августе 1944 г. был тяжело ранен, лечился в госпитале, демобилизовался. Награжден орденом «Отечественная война II степени» и медалью «За победу над Германией».

предоставлено АО Банк «Аверс»

Вафин Гарифулла Вафинович в начале войны был мобилизован в саперный батальон 183-й стрелковой дивизии. Погиб в октябре 1941 года на территории Калужской области.

До войны работал плотником и был очень жизнерадостным человеком, гармонистом.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Газизов Ханнан Газизович в 17 лет в 1941 г. был распределен в училище под Ленинградом, где выучился на связиста. В войну участвовал в освобождении Ленинграда от блокады и дошел до Берлина. Еще год, после объявления победы, служил в оккупационных войсках на территории Германии. Вернулся на Родину в 1946 году. В годы войны был ранен, осколок так и остался с ним на всю жизнь. Ханнан Газизович был трижды награжден медалью «За отвагу».

предоставлено АО Банк «Аверс»

Гимадеев Федор Семенович в ряды Советской армии был призван в 1939 году. Боевой путь начал с первых дней Великой Отечественной войны командиром минометного отделения 16-й армии Ленинградского фронта. В боях за освобождение города Тихвина, после гибели командира, принял на себя командование взводом. В апреле 1942 года в бою за город Старую Руссу был тяжело ранен, но не прекращал вести пулеметный огонь по врагу. За героизм Федор Семенович был представлен к медали «За отвагу». В апреле 1944 года в воинском звании лейтенанта был направлен на Карельский фронт командиром артиллерийской батареи, участвовал в прорыве финской обороны на реке Свири и последующих боях по изгнанию финских захватчиков. За проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды. В январе 1945 года был направлен на третий Украинский фронт. При наступлении Федор Семенович управлял огнем батареи, личным примером воодушевлял бойцов на совершение боевых подвигов. За отвагу и героизм в боях при освобождении Венгрии Федору Семеновичу вручили второй орден Красной Звезды. После объявления Победы, участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке с Японией до июля 1946 года.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Маликов Абдрахим Каримович не стрелял по врагу — в 1941-м он был слишком молод. Но он приближал Победу там, где это было нужно стране. Он работал на заводе, заменив у станка ушедших на фронт старших товарищей. Для него, как и для миллионов таких же мальчишек, хлеб был на вес золота, а слово «надо» — важнее слова «хочу».

предоставлено АО Банк «Аверс»

Ибрагимов Кадыр Каримович был призван в Советскую армию 8 сентября 1942 года. С 13 февраля 1943 года активно участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны в составе мотострелкового батальона автоматчиков 45-го гвардейского танкового полка. Сначала был радиотелеграфистом, затем начальником радиостанции, командиром отделения связи. Служил в звании гвардии старшины с августа 1944 года. Кадыр Каримович участвовал в восьми крупных боевых операциях: Курская дуга, Житомиро-Бердичевская, Корсунь-Шевченковская, Проскурово-Черновицкая, Львовско-Сандомирская, Висло-Одерская, Восточно-Померанская, Берлинская. Участвовал в штурме Берлина. На Бранденбургских воротах оставил свою подпись. Кадыр Каримович награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За отвагу».

предоставлено АО Банк «Аверс»

Авдеев Афанасий Афанасьевич поступил на службу в феврале 1942 года, на фронт ушел в марте 1943 года, был танкистом, в ноябре 1943 года был награжден медалью «За боевые заслуги». Дошел до Германии. В 1985 году он был награжден орденом Отечественной войны II степени.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Мифтахов Галимзян Мифтахович был призван в октябре 1940 г., дошел до Германии.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Гильмутдинов Агзам Бурганович ушел на фронт в 1943 году, ему было всего 17 лет. Он воевал в морской пехоте старшиной стрелков-автоматчиков береговой охраны. Был командиром стрелкового отделения. Защищал наш народ от вражеской Японии, получил ранение в ногу.

Из рядов Советской Армии мобилизовался в 1950 году. В 1954-м был командирован на целину в Казахстан. В феврале 1956 г. награжден ЦК ВЛКСМ знаком «За освоение новых земель».

В сентябре 1957 г. награжден медалью «За трудовую доблесть». За участие в боевых действиях награжден орденами и медалями: «За победу над Японией», «Медалью Жукова», знаком «Фронтовик 1941—1945», орденом Отечественной войны.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Зайнуллин Ахбар Ахметович родился 23.04.1924. Во время боевых действий в момент наступления наших подразделений первым поднимался в атаку и решительно вел бой. 07.02.1944 при контратаке противника был ранен, но поле боя не оставил, а перевязав рану снова вступил в строй и продолжал вести бой. Был удостоен правительственной награды ордена Славы III степени. Вернулся домой в 1947 году, после окончания войны в течение двух лет участвовал в восстановлении Калининграда.

предоставлено АО Банк «Аверс»

Акция «Бессмертный полк» — это живое напоминание о том, что мы помним, гордимся и чтим своих героев. Мы никогда не забудем тех, кто погиб в боях за нашу Родину. Мы никогда не забудем о тех страшных годах войны. Мы никогда не забудем наших близких и родных, приближавших День Победы! Пусть их подвиг объединяет нас и вдохновляет на добрые дела во имя мира и будущего!