В Казани хотят ограничить движение на ряде улиц из-за «КазаньФорума» и саммита «Россия — АСЕАН»
Проект соответствующего постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу
В Казани хотят ограничить движение на ряде улиц из-за «КазаньФорума» и саммита «Россия — АСЕАН». Проект соответствующего постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
При необходимости перекрыть с 00:00 12 мая 2026 года до 23:59 17 мая хотят следующие участки:
- по ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
- по ул. Театральной, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
- по ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной;
- по ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннулина до ул. Артема Аидинова;
- по ул. Спартаковской, на участке от ул. Туфана Миннулина до ул. Артема Айдинова;
- по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Спартаковской;
- по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Туфана Миннуллина;
- по ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;
- по ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;
- по ул. Московской, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;
- по ул. Ташаяк, на участке от ул. Московской до ул. Лево-Булачной;
- по ул. Лево-Булачной, на участке от ул. Ташаяк до переулка Кирова;
- на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по автомобильной дороге от пр. Альберта Камалеева до дома №27р по пр. Альберта Камалеева;
- на парковочной зоне №144 у дома 1а по ул. Николая Ершова;
- по ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;
- по ул. Роща Фрунзе, на участке от дома №24 по ул. Айвазовского до дома №3а по ул. Калинина;
- по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;
- по ул. Островского, на участке от ул. Артема Айдинова до дома №57а по ул. Островского;
- по ул. Право-Булачной, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической;
- по ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;
- по ул. Университетской, на участке от ул. Островского до ул. Право-Булачной;
- по ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Профессора Нужина;
- по ул. Профсоюзной, на участке от ул. Кави Наджми до ул. Мусы Джалиля;
- по ул. Большой Красной, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;
- на всей территории парковочной зоны у домов №1 и №1а по ул. Фатыха Амирхана;
- проезд и парковочное пространство у дома №1и ул. Фатыха Амирхана;
- по ул. Алексея Козина, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима;
- по ул. Чистопольской, на участке от дома №57 по ул. Чистопольской до ул. Абдуллы Бичурина;
- по ул. Абдуллы Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома №49 по ул. Чистопольской;
- по ул. Саид-Галеева, на участке от ул. Бурхана Шахиди до дома №25 по ул. Саид-Галеева;
- по ул. Рустема Яхина, на участке от ул. Московской до ул. Бурхана Шахиди;
- по ул. Петербургской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;
- по Щербаковскому переулку, на участке от ул. Пушкина до ул. Артема Айдинова;
- парковочная зона и местные проезды у дома №85г по ул. Декабристов;
- парковочная зона у дома №1 по ул. Односторонка Гривки;
- парковочная зона у дома №2 по ул. Аграрной;
- у павильонов и вестибюлей станций Казанского метрополитена.
Кроме того, в исполкоме предлагают ограничить движение и стоянку транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности, с 12 по 17 мая в рамках проведения «КазаньФорума» и с 16 по 20 мая в рамках проведения саммита «Россия — АСЕАН».
Сегодня в Москве обсудили подготовку и проведение саммита. «Россия обладает успешным опытом проведения мероприятий такого масштаба и уровня, включая саммит «Россия — АСЕАН» в Сочи в 2016 году. Сегодня важно обеспечить четкую координацию всех задействованных структур, чтобы предстоящий саммит в Казани прошел на самом высоком уровне и способствовал дальнейшему укреплению стратегического партнерства России и АСЕАН», — отметил помощник президента России Юрий Ушаков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».