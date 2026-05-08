В Казани хотят ограничить движение на ряде улиц из-за «КазаньФорума» и саммита «Россия — АСЕАН»

Проект соответствующего постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу

При необходимости перекрыть с 00:00 12 мая 2026 года до 23:59 17 мая хотят следующие участки:

по ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);

по ул. Театральной, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);

по ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной;

по ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннулина до ул. Артема Аидинова;

по ул. Спартаковской, на участке от ул. Туфана Миннулина до ул. Артема Айдинова;

по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Спартаковской;

по ул. Хади Такташа, на участке от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Туфана Миннуллина;

по ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;

по ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;

по ул. Московской, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;

по ул. Ташаяк, на участке от ул. Московской до ул. Лево-Булачной;

по ул. Лево-Булачной, на участке от ул. Ташаяк до переулка Кирова;

на всей территории парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по автомобильной дороге от пр. Альберта Камалеева до дома №27р по пр. Альберта Камалеева;

на парковочной зоне №144 у дома 1а по ул. Николая Ершова;

по ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;

по ул. Роща Фрунзе, на участке от дома №24 по ул. Айвазовского до дома №3а по ул. Калинина;

по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;

по ул. Островского, на участке от ул. Артема Айдинова до дома №57а по ул. Островского;

по ул. Право-Булачной, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической;

по ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;

по ул. Университетской, на участке от ул. Островского до ул. Право-Булачной;

по ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Профессора Нужина;

по ул. Профсоюзной, на участке от ул. Кави Наджми до ул. Мусы Джалиля;

по ул. Большой Красной, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;

на всей территории парковочной зоны у домов №1 и №1а по ул. Фатыха Амирхана;

проезд и парковочное пространство у дома №1и ул. Фатыха Амирхана;

по ул. Алексея Козина, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима;

по ул. Чистопольской, на участке от дома №57 по ул. Чистопольской до ул. Абдуллы Бичурина;

по ул. Абдуллы Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома №49 по ул. Чистопольской;

по ул. Саид-Галеева, на участке от ул. Бурхана Шахиди до дома №25 по ул. Саид-Галеева;

по ул. Рустема Яхина, на участке от ул. Московской до ул. Бурхана Шахиди;

по ул. Петербургской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;

по Щербаковскому переулку, на участке от ул. Пушкина до ул. Артема Айдинова;

парковочная зона и местные проезды у дома №85г по ул. Декабристов;

парковочная зона у дома №1 по ул. Односторонка Гривки;

парковочная зона у дома №2 по ул. Аграрной;

у павильонов и вестибюлей станций Казанского метрополитена.

Кроме того, в исполкоме предлагают ограничить движение и стоянку транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности, с 12 по 17 мая в рамках проведения «КазаньФорума» и с 16 по 20 мая в рамках проведения саммита «Россия — АСЕАН».

Сегодня в Москве обсудили подготовку и проведение саммита. «Россия обладает успешным опытом проведения мероприятий такого масштаба и уровня, включая саммит «Россия — АСЕАН» в Сочи в 2016 году. Сегодня важно обеспечить четкую координацию всех задействованных структур, чтобы предстоящий саммит в Казани прошел на самом высоком уровне и способствовал дальнейшему укреплению стратегического партнерства России и АСЕАН», — отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

