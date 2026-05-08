В Татарстане в канун Дня Победы наградили медиков Военного госпиталя Минобороны

Несколько врачей получили благодарности от раиса республики Рустама Минниханова, а трое медиков были удостоены звания «Заслуженный врач РТ»

Фото: скриншот выпуска новостей ТНВ

В преддверии 9 Мая в Татарстане наградили врачей, оказывающих помощь участникам специальной военной операции в военной госпитале Минобороны, сообщает корреспондент ТНВ. Несколько медицинских работников получили благодарности от раиса республики Рустама Минниханова и руководителя его администрации, а трое врачей были удостоены звания «Заслуженный врач Татарстана».



Также в честь праздника для пациентов и персонала был организован концерт, на котором прозвучали военные песни в исполнении артистов. Мероприятие посетил Герой России Александр Лапин, выразив слова благодарности врачам и пожелания скорейшего выздоровления военным.

Напомним, что добровольцам на СВО зачтут дни службы при расчете военной пенсии. Также бойцам при подсчетах выплат учтут и дни, проведенные в госпитале.

Наталья Жирнова