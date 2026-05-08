Минпросвещения дало рекомендацию установить учителям допвыплату за работу на ЕГЭ
Размер и порядок таких выплат определяются региональными властями
Министерство просвещения, Рособрнадзор и Профсоюз работников народного образования и науки России рекомендовали дополнительно оплачивать труд учителей, участвующих в проведении ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает ТАСС.
— Условие о возможности привлечения педагогического работника к участию в проведении ГИА с обеспечением выплаты компенсации за дополнительную работу рекомендуется предусматривать в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с педагогическим работником по основному месту работы, — сказано в документе.
Напомним, Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников ЕГЭ-2026. Если сработает металлоискатель, организатор предложит добровольно сдать недопустимый предмет. В случае отказа участника не допустят в пункт проведения ЕГЭ.
