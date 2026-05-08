Пентагон опубликовал архивные данные о НЛО

О планах обнародовать эту информацию в конце апреля сообщил президент США Дональд Трамп

Военное министерство США разместило на своем сайте архивные данные о неопознанных летающих объектах (НЛО). О планах обнародовать эту информацию в конце апреля сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, ранее он обсуждал тему НЛО, в том числе с американскими военными летчиками, которые наблюдали подобные явления. Президент процитировал их слова о том, что они «видели такое, во что невозможно поверить».

Еще в феврале Трамп заявлял, что правительство США начнет публиковать документы о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. Тогда глава государства поручил военному министру Питу Хегсету, а также всем причастным министерствам и ведомствам запустить процесс выявления и публикации правительственных документов. Речь идет о материалах, касающихся предположительно инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и НЛО, а также любой другой информации по этой теме.

Наталья Жирнова