Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Тукая

Оно состоится в 2036 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании на федеральном уровне 150-летия со дня рождения поэта Габдуллы Тукая. Оно пройдет в 2036 году.

Решение принято в связи со «значительным вкладом Габдуллы Тукая в отечественную культуру». Президент поручил правительству создать организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

О том, что 150-летие со дня рождения поэта будет отмечаться на всероссийском уровне, говорил раис Татарстана Рустам Минниханов на концерте в новом здании театра им. Камала, приуроченном ко Дню родного языка и 140-летию со дня рождения поэта.

— Перед нами стоит большая задача — подготовка к 150-летию поэта. Работа в этом направлении уже идет. Мы планируем, что празднование пройдет на всероссийском уровне. Ожидается соответствующий указ президента России, — сказал Минниханов.

Денис Петров