Новости общества

01:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 9 мая ожидается сильный ветер — до 18 м/с

18:18, 08.05.2026

Гидрометцентр РТ предупреждает, что в такую погоду не следует укрываться от ветра под рекламными конструкциями, дорожными знаками, вблизи деревьев и линий электропередач

В Татарстане 9 мая ожидается сильный ветер — до 18 м/с
Фото: Динар Фатыхов

По данным Гидрометцентра Татарстана, 9 мая на территории республики, в том числе в Казани, прогнозируется сильный ветер с порывами до 15—18 метров в секунду.

Как сообщают «Реальному времени», в некоторых районах Казани уже наблюдаются сильные завихрения ветра.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности. Не следует укрываться от ветра под рекламными конструкциями, дорожными знаками, вблизи деревьев и линий электропередач. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также