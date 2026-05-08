В Татарстане 9 мая ожидается сильный ветер — до 18 м/с
Гидрометцентр РТ предупреждает, что в такую погоду не следует укрываться от ветра под рекламными конструкциями, дорожными знаками, вблизи деревьев и линий электропередач
По данным Гидрометцентра Татарстана, 9 мая на территории республики, в том числе в Казани, прогнозируется сильный ветер с порывами до 15—18 метров в секунду.
Как сообщают «Реальному времени», в некоторых районах Казани уже наблюдаются сильные завихрения ветра.
В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности. Не следует укрываться от ветра под рекламными конструкциями, дорожными знаками, вблизи деревьев и линий электропередач. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.
