84,5 миллиарда рублей поступило в бюджет Татарстана с начала 2026 года

Общий объем финансирования 11 нацпроектов на 2026 год составляет 53 млрд рублей

В Татарстане подвели итоги исполнения консолидированного бюджета за первые два месяца 2026 года. По состоянию на 1 марта в бюджетную систему республики поступило 84,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Об этом заявила замглавы республиканского Минфина Алла Анфимова. В региональный бюджет Татарстана поступило 71,1 млрд рублей, местные бюджеты получили 13,4 млрд рублей.



— Основным источником пополнения [консолидированной] казны стал налог на доходы физических лиц (НДФЛ), составивший 29,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления НДФЛ выросли на 21,6%, что связано с увеличением средней заработной платы в регионе, — заявила замминистра финансов.

На 1 марта 2026 года выполнение годовых плановых назначений по НДФЛ составило 12,6%. Это означает, что за первые два месяца года в бюджет поступило более десятой части от запланированных на год поступлений данного налога.



Налог на прибыль поступил в бюджет республики в размере 17,8 млрд рублей, однако показал снижение на 24% по сравнению с прошлым годом.

— По имущественным налогам (налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) поступления в консолидированный бюджет составили 15,8 млрд рублей. Неналоговые доходы поступили в сумме 11,6 млрд рублей, в том числе в бюджет республики мобилизовано 10,0 млрд рублей, в местные бюджеты — 1,6 млрд рублей. Таким образом, исполнение консолидированного бюджета за январь — февраль 2026 года характеризуется выполнением бюджетных назначений в пределах средней нормы за рассматриваемый период, что позволило обеспечить исполнение расходных обязательств в полном объеме, — отмечает Анфимова.

Более четверти всех доходов (29,8%) сформировал именно нефтегазовый сектор, что подчеркивает ключевую роль добычи нефти и газа в экономике региона. Строительный комплекс занял вторую строчку рейтинга, составив 13,1%. Третье место заняла электроэнергетика, обеспечившая 20,8% поступлений.

По словам Анфимовой, значительную поддержку оказали химические предприятия (5,4%), производители пищевых продуктов (4,0%), банки (2,8%) и машиностроители (2,7%). Среди прочих значимых направлений выделяются транспорт (3,2%), оптовая торговля (2,1%), производители радиоэлектронной аппаратуры (1,9%), строительные организации (1,5%) и прочие отрасли (3,2%).

Значительный рост продемонстрировали поступления акцизов — 8,2 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше показателей 2025 года. Увеличение связано с ростом продаж подакцизной продукции и повышением акцизных ставок.

Как отметила замминистра финансов, расходы консолидированного бюджета за январь — февраль 2026 года составили 66,8 млрд рублей, что составляет 9,5% от годового плана. Из них 51,5 млрд рублей направлено в республиканский бюджет, 34,7 млрд рублей — в местные бюджеты.

Особое внимание уделяется реализации национальных проектов. Общий объем финансирования 11 проектов на 2026 год составляет 53 млрд рублей. За два месяца на их реализацию направлено 3,3 млрд рублей, из которых освоено 3,2 млрд рублей.

Бюджетное исполнение за отчетный период позволило своевременно профинансировать все запланированные расходы, включая заработную плату и социальные обязательства.



— За отчетный период (2 месяца) на их реализацию направлено 3,3 млрд рублей, освоено — 3,2 млрд рублей, — отметила Герасимова.

На втором месте по объему финансирования находится национальная экономика, на которую выделяется 25% бюджета. Значительная часть средств также направляется на социальную политику — 13% от общего объема расходов.

Здравоохранение получит 9% бюджетных средств, а на общегосударственные вопросы запланировано 8%. Культурная сфера и кинематография финансируются в объеме 5%, жилищно-коммунальное хозяйство — 6%, физическая культура и спорт — 3%



При этом, по словам Герасимовой, значительная часть долга Татарстана это обязательства по федеральным бюджетным кредитам. Их сумма составляет 90,1 млрд рублей. Остальная — почти 8 млрд рублей — относится к предоставленным государственным гарантиям Татарстана.

