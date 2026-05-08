Из-за пожаров в Чернобыле Роспотребнадзор усилил радиационный контроль в России
Роспотребнадзор активизировал контроль радиационной обстановки в ряде российских регионов из-за лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Усиленный мониторинг проводится в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Специалисты ведомства регулярно замеряют мощность дозы гамма-излучения. По результатам проведенных измерений радиационная обстановка на территории России остается стабильной. Превышений естественного гамма-фона, характерного для указанных регионов, не выявлено.
— Контроль за радиационной обстановкой продолжается, — сказано в сообщении.
Напомним, что 26 апреля было 40 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС.
