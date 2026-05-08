Полеты в южные аэропорты России приостановили до 12 мая

Этот срок может быть сокращен, предупредили в Росавиации

Аэропорты южных регионов, закрытые сегодня из-за атаки БПЛА на центр аэронавигации, приостановили работу до 12 мая. Это следовало из заявления Росавиации. В то же время срок может быть сокращен.



— Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока. Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по ОрВД анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением, — говорится в сообщении, опубликованном ее пресс-службой.

Напомним, на юге России закрыли 13 аэропортов из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Временно была приостановлена работа воздушных гаваней таких городов, как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.



Галия Гарифуллина